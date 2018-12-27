Аграрию из Черемховского района направят свыше 36 миллионов рублей субсидии из бюджета РФ

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Субсидию 36,4 млн рублей получила из федерального бюджета Иркутская область в рамках межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК).

Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Приангарья Наталью Жилкину, деньги будут направлены сельхозтоваропроизводителю, построившему молочно-товарную ферму в Черемховском районе. Строительство объекта велось в 2017-2018 годах. Комплекс включает в себя два корпуса на 400 голов дойного стада, родильное отделение и телятник. Кроме того, было приобретено стойловое и доильное оборудование, техника и племенные животные. Общая стоимость проекта – около 299 млн рублей, в том числе строительство – 145,6 млн рублей.

Использовались собственные средства сельхозтоваропроизводителя, а также кредитные и льготные кредитные ресурсы по программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей на инвестиционные цели. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. Запуск объекта позволяет увеличить производство молока для удовлетворения потребности населения региона как в цельном молоке, так и в продуктах его переработки. Предполагается, что в 2019 году на ферме будет произведено около 3,2 тысячи тонн продукции, а к 2022 году этот показатель планируется увеличить до 3,5 тысячи тонн.

По информации Натальи Жилкиной, помимо федерального гранта сельхозтоваропроизводителю также будет направлено 145,6 тысячи рублей из бюджета Иркутской области.

Замминистра отметила, что сельхозтоваропроизводители Иркутской области впервые участвуют в программе по частичному возмещению затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. Всего субсидии получат 131 объект АПК из 44 субъектов Российской Федерации. Отбор проводился по трем крупным направлениям: молочные комплексы, тепличные комплексы, хранилища.