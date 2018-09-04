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Экономика / Бизнес
05.09.2018

Аграриям Приангарья до конца сентября обещают выдать 220 миллионов рублей господдержки

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - До конца сентября сельхозтоваропроизводители Иркутской области получат 220 млн рублей господдержки в рамках «Единой субсидии». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Отмечается, что с начала года министерство сельского хозяйства Приангарья уже довело товаропроизводителям 294 млн рублей в рамках «Единой субсидии». Для региона на 2018 год по этому виду господдержки предусмотрено 614 млн рублей, из них 485 млн – средства федерального бюджета.

Общий процент доведения средств по этому направлению составит, по данным на сентябрь, 84%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков на видеоконференции под руководством полпреда президента в СФО Сергея Меняйло по вопросу проведения уборочных работ, развития агрострахования, доведения до сельхозтоваропроизводителей субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития сельского хозяйства.

Полпред подчеркнул, что распоряжением правительства России в субъекты СФО перечислены средства на компенсацию роста цен на горюче-смазочные материалы. Как сообщил Илья Сумароков, деньги уже доведены до аграриев Приангарья в полном объеме. Глава ведомства также рассказал, что в настоящее время министерством приняты документы для проведения второго в этом году конкурса по семейным животноводческим фермам. До конца сентября средства в размере 50 млн рублей будут доведены до грантополучателей – победителей конкурсного отбора.

Напомним, общий объем средств на поддержку сельскохозяйственного производства в Приангарье на 2018 год составил 2 млрд 787 млн рублей, из них 2 млрд 46 млн областные средства, 740 млн рублей – федеральные. По данным на 1 сентября, сельхозтоваропроизводителям уже перечислено 2 млрд 65 млн рублей, или 74%. Темпы доведения средств увеличились по сравнению с прошлым годом на 20%.

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