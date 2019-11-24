Активисты требуют отменить закупки сувениров и банкетов на 2 млн рублей управделами губернатора Иркутской области

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обратятся к полпреду президента России в СФО Сергею Меняйло с просьбой дать оценку объявленным конкурсам на приобретение сувенирной продукции и организацию питания при проведении торжественных мероприятий на общую сумму почти в 2 млн рублей, объявленным управделами губернатора Иркутской области. Как сообщает пресс-служба ОНФ со ссылкой на координатора проекта «За честные закупки», Антона Гетта, общественники также попросят полпреда проверить эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на ликвидацию последствий летнего наводнения в регионе. – В ходе мониторинга закупок в системе ЕИС мы выявили два электронных аукциона на поставку сувенирной продукции и организацию питания, объявленные управделами Иркутской области. Начальная цена первого контракта составляет чуть более 488 тысяч рублей. Речь идет о закупке 30 статуэток трех различных видов (медведь, соболь и нерпа в упаковке из бересты), изготовленных из полудрагоценного камня нефрита и редкого минерала чароита. Во второй закупке стоимость официального приема для одной персоны колеблется от 300 до 5 тысяч рублей (всего 11 вариантов), – рассказал координатор проекта «За честные закупки» в СФО Константин Юденко. По его словам, дата проведения обоих аукционов – 3 декабря и 27 ноября, а срок поставки «сувенирки» – до 20 декабря 2019 года одной партией. – То есть понятно, что закупки проводятся под Новый год. Нам и ранее попадались закупки по приобретению сувенирной продукции и организации банкетов в других регионах, но там было понятно, что сувениры пойдут детям или малоимущим, а мероприятия проводятся, что называется, для «людей с земли». Здесь же деньги из областного бюджета, исходя из закупки, скорее всего, будут потрачены на статуэтки для друзей областной администрации или ее сотрудников, – отметил активист. Антон Гетта подчеркнул, что обе закупки, включая сувениры, изготовленные из полудрагоценного камня, – вопиющий факт неэффективного расходования бюджетных средств: – Мы уверены, что эти деньги должны были пойти на помощь людям, пострадавшим в этом году в связи с летними паводками, хотя бы на те же теплые одеяла к зиме, учитывая масштаб проблем, связанных с отсутствием нормального жилья для пострадавших. Поэтому мы обратимся к полномочному представителю президента России в Сибирском Федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой дать оценку столь дорогостоящей покупке сувенирной продукции, объявленной управлением делами губернатора и правительства Иркутской области. А также попросим Сергея Ивановича силами полпредства провести проверку бюджетных расходов на помощь пострадавшим после наводнения людям, в эффективности которых у нас появились большие сомнения после обнаружения попытки региональных властей потратить бюджетные деньги на сувенирные статуэтки и новогодние банкеты. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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