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Экономика / Бизнес
11.05.2018

Александр Якубовский: арендаторы закрытых ТРЦ в Приангарье уже готовы выходить на митинги и пикеты

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос массового закрытия торгово-развлекательных центров в Иркутске и других муниципалитетах региона из-за нарушений требований пожарной безопасности обсудили 7 мая на совещании в правительстве Иркутской области.

В мероприятии под председательством зампреда правительства области Виктора Кондрашова принимали участие представители прокуратуры, МЧС, а также члены ИРО «ОПОРА РОССИИ» во главе с председателем реготделения Александром Якубовским, которые и были инициаторами встречи.

Дискуссию вызвало обсуждение целесообразности массового применения обеспечительных мер в виде закрытия по отношению к владельцам ТРЦ, где выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. По информации, озвученной представителем облпрокуратуры, ведомство выходило в суды о закрытии 21 коммерческого объекта, но о принятии обеспечительных мер по приостановке деятельности было заявлено в отношении только девяти торговых и развлекательных центров. По остальным 12 объектам прокуратура не требовала незамедлительно закрытия до решения суда.

На совещании Александр Якубовский донес до присутствующих позицию рядовых арендаторов и объяснил, что следуя букве закона, в прокуратуре Иркутской области не учитывают реалии рыночной экономики, особенно в той части, что касается сферы малого бизнеса. Как сообщает пресс-служба «ОПОРЫ РОССИИ», каждый день простоя торговой точки – убытки для предпринимателей, а это ведет к снижению налоговых поступлений, страховых и пенсионных отчислений в бюджеты и фонды, а также невыплате зарплат работникам.

По словам Александра Якубовского, масштабы недополученной прибыли пострадавших арендаторов в ТРЦ еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что речь идет как минимум о десятках миллионов рублей прямых убытков. Здесь берутся в расчет как нереализованные товары сезонного спроса – основы ассортимента в торговых точках, – так и потеря клиентов компаниями, которые предоставляли услуги в закрытых ТРЦ.

– Предприниматели поставлены на грань банкротства, и их положение усугубляется тем, что непонятны сроки, в которые откроются закрытые торговые центры. После начала массовых проверок торговых объектов на рынке острейший дефицит противопожарного оборудования. Потому устранение нарушений в закрытых центрах может затянуться из-за проблем с поставкой недостающего оборудования. В надзорных органах из-за больших объемов проверок наблюдается нехватка сотрудников, следовательно, затянутся и сроки принятия объектов надзорными органами. В это время рядовые арендаторы и их работники от безысходности уже готовы выходить на митинги и пикеты. Нужно сделать все возможное, чтобы проблема решалась быстро и конструктивно, не выливаясь в открытые протесты, – пояснил Александр Якубовский.

Председатель «ОПОРЫ РОССИИ» призвал участников совещания, в том числе представителей региональной власти, не допускать усугубления ситуации. И, соответственно, содействовать скорейшему возобновлению работы закрытых торговых центров, чтобы не допустить социального взрыва в Иркутске и других муниципалитетах.

– На совещании мы пришли к общему мнению – решать вопросы контроля пожарной безопасности мест массового скопления людей в конструктивном русле. И  сообща работать над скорейшим открытием торговых центров, чья деятельность сейчас приостановлена. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что можно было и вовсе обойтись без приостановки деятельности отдельных ТРЦ. Тем более что все владельцы идут навстречу проверяющим и делают сейчас все возможное, чтобы  как можно скорее устранить выявленные нарушения, – отметил Александр Якубовский.

Напомним, массовые проверки торговых центров начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. На сегодня в Иркутской области уже закрыт ряд торговых центров в Приангарье – ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, четыре ТЦ в Иркутске,  ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте, а также торговый центр «Радуга» в Хомутово и «Пятачок» в Усолье-Сибирском. Под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне и один в Аларском районе.

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