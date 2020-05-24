Москва, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы, член рабочей группы правозащитного центра «Единой России» Александр Якубовский добился введения правила «неухудшения» кредитной истории бизнеса после реструктуризации.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, в апреле парламентарий написал обращение главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой ввести такое правило для финансовых организаций, в которые обращаются за реструктуризацией займов представители МСП. Банк России реализовал его. Портить кредитную историю предпринимателям не будут. Правило станет распространяться на все решения о реструктуризации действующих кредитов, принятые в отношении субъектов МСП с апреля по сентябрь, говорится в ответе Банка России.

– Это, безусловно, крайне важная мера. Благодаря ей будет защищено огромное количество предпринимателей, которые и так пострадали от введения ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на принятое Банком России решение, важно отследить, чтобы права тех представителей бизнеса, которым кредитная история была ухудшена, были также реализованы, – рассказал Александр Якубовский.

Отмечается, что депутат будет держать вопрос на контроле и при необходимости станет оказывать поддержку.