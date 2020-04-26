Александр Якубовский: меры поддержки предпринимателей надо расширять

Москва, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы, член комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса Александр Якубовский стал участником онлайн-конференций, посвященных мерам поддержки предпринимателей. Они состоялись на площадке комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям под руководством Николая Николаева, сообщает пресс-служба депутата. Также участниками онлайн-мероприятия стали заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, заместитель главы Минприроды России Сергей Аноприенко, представители аппарата правительства, органов исполнительной власти регионов, отраслевых объединений, предприниматели из регионов. Иркутскую область по приглашению комитета представили Александр Деев и Михаил Сигал. Речь шла о том, какие меры поддержки нужно еще внедрить, чтобы помочь бизнесу. – Уверен, меры поддержки нужно расширять. В рамках работы моей Скорой правовой помощи вижу, что их недостаточно. Очень много обращений от предпринимателей, которые не попадают под действия льгот по тем или иным причинам. Необходимо по возможности помочь большему количеству малого и среднего бизнеса. Чтобы не получилось так, что кризис станет для них фатальным, – отметил Александр Якубовский. Предложений в рамках онлайн-конференции по увеличению мер поддержки прозвучало много. Так, например, предприниматели обратили внимание на то, что организации, которые работают в сфере природопользования, не попадают под категорию малого и среднего бизнеса. В итоге они не имеют права на получение мер поддержки. Хотя кризис ударил и по нимени Представители лесного, рыбного и охотничьего хозяйств внесли предложения об отсрочке арендных платежей, приостановлении до конца года контрольно-надзорных мероприятий, понижении налоговых ставок и размеров страховых взносов. Также обсуждались меры, направленные на недопущение роста цен на закупку оборудования из-за нестабильности валюты, льготное кредитование, установление специальных тарифов на коммунальные услуги и возможность их отсрочки. – Поддержка предпринимателей сейчас очень важна. Ведь за ними стоят миллионы людей и их семьи. Причем в отдаленных регионах страны ситуация сложна еще и тем, что альтернативную работу там найти труднее. Меры поддержки должны помочь не только именно сейчас, но и стать возможностью для работы на перспективу, – подчеркнул Александр Якубовский. Все предложения, озвученные в ходе онлайн-конференций, будут структурированы и направлены в комиссию Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства и в правительство РФ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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