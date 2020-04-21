Александр Якубовский намерен помочь предпринимателям, которым отказывают в мерах поддержки

Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский призвал предпринимателей, которые столкнулись с тем, что им отказывают в тех или иных мерах поддержки, обращаться к нему. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям проверить, как реализуется программа поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также попросил Правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите прав предпринимателей – оказать бизнесу правовую помощь в оформлении льготных кредитов и «кредитных каникул». Правительство по поручению президента России Владимира Путина разработало комплекс мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии. Среди них – беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы. На данный момент в этой программе принимают участие 14 банков: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк «Открытие», банк «Акцепт», Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк. Однако беспроцентные кредиты, благодаря которым можно сохранить рабочие места, остаются недоступны для большинства предпринимателей. – В партию поступают сигналы от бизнес-сообщества, что банки под различными предлогами отказывают в выдаче таких кредитов. Эту информацию подтверждает Минэкономразвития, об этом говорил и Президент 15 апреля. По состоянию на 17 апреля, из заявок на 25,7 миллиарда удовлетворено всего 4,6 миллиарда рублей. Цифры говорят сами за себя. Так быть не должно, – подчеркнул Андрей Турчак. Он также напомнил, что сегодня предприниматели могут получить отсрочку платежей по кредитам. При этом кредитная история не должна от этого ухудшаться. Однако и здесь, по его словам, предприниматели жалуются на сложности в процедуре оформления. В связи с этим секретарь Генсовета «Единой России» поручил региональным отделениям партии совместно с представителями бизнес-сообщества оценить доступность оформления льготных кредитов и «кредитных каникул». – В этих условиях прошу региональные отделения организовать проверку работы указанных инструментов поддержки бизнеса. В случае с беспроцентными кредитами – выяснить, кто из банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул особое внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем случае не должна пострадать. Прошу также депутатов Госдумы от фракции «Единой России» подключиться к этой работе, – сказал он. По словам депутата Государственной думы, члена рабочей группы Правозащитного центра партии «Единая Россия» Александра Якубовского поддержка малому и среднему бизнесу сейчас нужна незамедлительная. В связи с чем Александр Якубовский организовал «Скорую правовую помощь». – Прошу всех, кто столкнулся с необоснованным, на их взгляд, отказом в мерах поддержки, обращаться ко мне. Вместе с командой юристов разбираем каждый вопрос в ручном режиме. В том числе и от предпринимателей. По отказам в льготном кредитовании на выплату зарплаты направлял обращения председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной. Банк ВТБ уже пошёл навстречу и изменил условия выдачи займов. Ситуацию в Иркутской области также мониторю в рамках работы в составе комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимальства, – рассказал парламентарий. Александр Якубовский призвал предпринимателей, которые столкнулись с тем, что им отказывают в тех или иных мерах поддержки, писать ему на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . – По каждому вопросу буду разбираться предметно и отстаивать права предпринимателей, –подчеркнул Александр Якубовский. Также в Иркутской области действует «горячая линия» Правовой помощи при Волонтерском центре, возглавляемом секретарем Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергеем Соколом. Получить юридическую помощь можно по номеру 8914-005-19-05. Вся информация из регионов ежедневно будет попадать в Ситуационный центр партии. – Мы должны видеть реальную картину, как по стране работают меры поддержки бизнеса. Собранные данные будем оперативно доводить до Правительства. Необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все принятые меры реально заработали на практике», – подчеркнул Андрей Турчак. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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