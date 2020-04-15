Александр Якубовский направил запросы в ЦБ и правительство с просьбой утвердить единый перечень требований к заёмщику

Москва, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Член рабочей группы правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Якубовский заявил о том, что Сбербанк выдает беспроцентные кредиты на выплату МРОТ только тем субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются зарплатными клиентами банка. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

В связи с этим Александр Якубовский попросил глав Кабмина и ЦБ сформировать единый перечень требований к получателям таких беспроцентных кредитов, так как, по его мнению, нынешние механизмы их выдачи практически не работают.

– Большое количество жалоб получил от предпринимателей, в связи с тем, что Сбербанк отказывает в предоставлении беспроцентных кредитов на выплаты зарплаты, мотивируя отказы тем, что у клиента нет зарплатного проекта в банке. Стал разбираться. В правилах, утверждённых постановлением правительства РФ 422, нет ни слова об этом, в разделе требований к заёмщику. Чистой воды самодеятельность. Но ладно бы только Сбербанк. Всего, на 10 апреля, поступило заявок на 6 млрд, а выдано таких кредитов на 76 млн, – рассказал Александр Якубовский.

По словам парламентария, основанием для отказа, как поясняют сотрудники Сбербанка, является отсутствие у субъекта МСП зарплатного проекта в ПАО «Сбербанк», открытого до 1 апреля 2020 года.

– Вчера направил запросы в ЦБ и правительство, с просьбой утвердить единый исчерпывающий перечень требований к заёмщику, чтобы избежать той ситуации, когда банк, чьи 50% акций принадлежит правительству, толкует исполнение поручения президента так, как ему удобно, – заявил Александр Якубовский.

Александр Якубовский в письме на имя главы Сбербанка просит изменить правила выдачи беспроцентных кредитов так, чтобы на них могли претендовать все субъекты МСП.