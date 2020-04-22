Александр Якубовский обратился к Эльвире Набиуллиной по поводу реструктуризации займов для малого и среднего бизнеса

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ Александр Якубовский написал обращение главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой ввести правило для финансовых организаций – не портить кредитную историю предпринимателям, которые обращается за реструктуризацией займов. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

По его словам, сейчас необходимо дать бизнесу возможность развиваться, а реструктуризация –один из инструментов для этого.

– Мне поступают обращения от представителей малого и среднего предпринимательства, в том числе из Иркутской области, которые не попали в реестр пострадавших отраслей. Им приходится обращаться в банки за реструктуризацией займов. В случае одобрения заявки кредитная история предпринимателя портится, и он не может претендовать на получение других кредитов, – отметил Александр Якубовский.

Депутат считает, что ситуация с коронавирусом затронула все сферы экономики, так или иначе пострадали все отрасли. Банки принимают решения о реструктуризации самостоятельно. Если индивидуальные предприниматели и физические лица защищены от того, что их кредитная история после реструктуризации займа изменится в худшую сторону, – они попадают под действие ФЗ 106 «О кредитных каникулах», – то малый и средний бизнес остался без защиты.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак поручил региональным отделениям проверить, как реализуется программа поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Он также попросил Правозащитный центр партии организовать работу по сбору информации и защите прав предпринимателей – оказать бизнесу правовую помощь в оформлении льготных кредитов и кредитных каникул.

– Я прошу всех, у кого возникли проблемы с получением мер поддержки, писать мне на почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Также прошу присылать свои предложения по увеличению мер поддержки. Все они будут рассмотрены, – сказал Александр Якубовский.

Напомним, депутат вошёл в состав комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего предпринимательства.