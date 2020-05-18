Александр Якубовский провел онлайн-совещание с представителями российского бизнеса

Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ Александр Якубовский провел заседание рабочей группы по управлению собственностью комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

На онлайн-связи с Якубовским были известные представители российского бизнеса. Среди них – генеральный директор группы компаний «Шоколадница» Олег Подгорный, председатель совета директоров сети магазинов «Леонардо» Борис Кац, президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова, основатель Российского Совета Торговых центров Олег Войцеховский, руководитель департамента недвижимости Crocus Group Ольга Антонова.

Темой обсуждения стал правительственный законопроект, одно из положений которого позволит арендаторам расторгать договоры без взимания платы и начисления штрафных санкций. Сейчас его рассматривают в Государственной думе. Первое чтение документ уже прошел.

Арендодатели – владельцы коммерческой недвижимости, собственники ТЦ и арендаторы – представители малого, среднего и крупного бизнеса конструктивно высказывали свои позиции. Дискуссия была очень жаркой, длилась больше трех часов.

– Резонные доводы – у представителей обеих сторон. За теми и за другими стоят миллионы людей. Считаю, что с одной стороны необходимо привлечь к этому диалогу банки, потому что цепочка идет к ним. С другой стороны, вмешиваться в договорные отношения – наименьшее из того, что хотелось бы, – отметил Александр Якубовский.

Предложения и доводы, высказанные в ходе дискуссии, будут систематизированы и учтены при подготовке поправок в законопроект.