Александр Якубовский провел онлайн-совещание по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Приангарья

Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы ФС РФ, руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета партии «Единая Россия», член рабочей группы правозащитного центра партии Александр Якубовский провел онлайн-совещание по вопросам оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба депутата, участниками совещания стали заместитель министра экономического развития Прибайкалья Владимир Гордеев, замсекретаря ИРО ВПП ЕР, депутат Законодательного собрания региона Николай Труфанов, представители Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири», отраслевых объединений бизнеса, в том числе Иркутского регионального отделения «Опора России». Речь шла о том, как живет в условиях пандемии бизнес-сообщество Прибайкалья, есть ли проблемы с получением мер поддержки и какие еще нужно предпринять в экстренном порядке, чтобы облегчить жизнь предпринимателей. От иркутян прозвучали предложения о том, чтобы расширить список пострадавших отраслей, отсрочить выплату налогов, ускорить принятие мер помощи на региональном уровне. – Проблемы, с которыми столкнулись иркутские предприниматели, идентичны для всей страны. Поэтому все предложения об увеличении мер поддержки беру в разработку в рамках моей работы в комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Их можно распространить на федеральный уровень. Сейчас важно слышать людей с мест и вовремя реагировать, чтобы не запустить ситуацию, – отметил Александр Якубовский. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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