Москва, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Александр Якубовский провёл заседание Рабочей группы по поддержке индустрии общественного питания Комиссии при Госдуме по поддержке малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», участниками онлайн-встречи стали представители Федеральной налоговой службы, министерства экономического развития, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также представители деловых объединений и бизнеса. Среди них – генеральный директор ООО «АндерСон франчайзинг» Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, учредитель RESTart Vasilchuk Brothers (Чайхона, Депо) Алексей Васильчук, президент Байкальской ассоциации рестораторов и отельеров Павел Поляков.

Темой заседания стали изменения в сфере налогового законодательства и новые правила для открытия предприятий общепита. Большой спор вызвали требования в санитарной сфере. Часть из них сейчас дублируют стандартные требования. Понимания у предпринимателей это не вызывает.

- Изменения должны быть согласованы с теми, кому их исполнять. И что актуально - они должны стать выполнимыми, а регулирование не было излишним. Сейчас все в одной лодке. Бизнес также заинтересован ответственно подойти к решению вопроса, к соблюдению норм безопасности. Потому что если коэффициент заражаемости будет превышен, они опять будут закрыты. Нарушать правила никто не заинтересован. Но эти правила должны быть выполнимыми, - сказал Александр Якубовский.

Накануне Александр Якубовский предложил министру экономического развития РФ Максиму Решетникову поддержать идею создания специального налогового режима для тех, кто работает в индустрии общепита. Ещё одна инициатива парламентария - возможность продлить ЕНВД в ряде регионов до 2024 года.

Заместитель руководителя ФНС РФ Дмитрий Сатин и заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова на заседании Рабочей группы предложили разработать промежуточный налоговый режим, который будет доступен не только для сферы общепита, но и для других пострадавших отраслей.

- Очень важно, что ведомства идут на диалог, советуются с предпринимателями, слышат их. В свою очередь Рабочая группа по поддержке индустрии общественного питания Комиссии при Госдуме по поддержке малого и среднего бизнеса, которую я возглавляю, выступала и будет выступать площадкой для организации таких диалогов, - подчеркнул Александр Якубовский.

Следующий этап, о котором Александр Якубовский договорился с заместителем руководителя ФНС Дмитрием Сатиным, - консолидация цифр и расчётов предпринимательского сообщества. Они будут переданы в Федеральную налоговую службу. Также есть договорённость с представителями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека встретиться тем же составом непосредственно перед внедрением в действие новых рекомендаций.