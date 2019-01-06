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Экономика / Бизнес
03.01.2019

Алексей Кудрин – о реальном росте доходов россиян: прогнозы не сбылись

Москва, 3.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин 3 января рассказал о реальном росте доходов граждан России в прошлом году. По его словам, вышеуказанный показатель не превышает 0,4%.

Оказалось, что прогноз в октябре 2018 года предполагал, что рост доходов россиян составит 3,4%, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на другие СМИ.

Уровень инфляции и темпы роста ВВП также не соответствуют прогнозу. Инфляция на конец прошлого года достигла 4,2%, хотя предполагалось, что этот показатель будет находиться на уровне 2,7%. Темп роста ВВП достиг 1,5% вместо 1,8%, о которых говорилось в октябре 2018 года.

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