Алексей Соболь: биржа деловых контактов – эффективный инструмент развития регионального бизнеса

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Переговоры партнеров по просьбе Российско-Германской внешнеторговой палаты организовала ТПП Восточной Сибири в рамках выставки «Байкальская строительная неделя-2019». Об этом сообщил рассказал Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь, комментируя открытие биржи деловых контактов, которое состоялось 21 мая на площадке экспозиции «Энергоэффективность. ЖКХ», сообщает пресс-служба организации.

Участие в мероприятии приняли представители Генерального консульства ФРГ и 19 компаний из Германии, в том числе производители отопительного оборудования, систем промышленного кондиционирования, разработчики комплексных решений для сферы энергетики и ЖКХ, представители инжиниринговых и строительных компаний. С российской стороны в переговорах В2В участвуют более 20 компаний профильных видов деятельности со всей Иркутской области.

Фото пресс-службы ТПП

– Предприятия, вошедшие в состав немецкой делегации, представляют значительный интерес для наших местных компаний, – отметил Алексей Соболь. – Проведение деловых переговоров с представителями ведущих европейских стран очень важно, прежде всего, для перевода промышленности региона на инновационный путь развития. Выполнение этой задачи возможно только с привлечением передовых технологий, освоением богатого технического опыта западных стран, в том числе Германии.

Президент ТПП ВС также подчеркнул, что формат «быстрых» переговоров позволил иркутским предпринимателям в короткие сроки познакомиться со всеми потенциальными партнерами, в том числе, в таких актуальных на сегодняшний день сферах региональной экономики, как мусоропереработка и коммунальная инфраструктура.

Работа биржи контактов продолжается весь день. Уже состоялось более 30 деловых встреч, большинство из которых оценены представителями немецкой делегации как результативные. Также участники мероприятия посетят предприятия региона, в частности, Иркутский авиазавод.