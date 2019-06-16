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Экономика / Бизнес
17.06.2019

Алексей Соболь: бизнес-миссия в Харбин открыла новые перспективы иркутским предпринимателям

Харбин, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бизнес-миссия экспортно-ориентированных предприятий Иркутской области проходит с 14 по 19 июня в рамках шестого российско-китайского ЭКСПО в КНР, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Как рассказал президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь, комментируя начало работы 30-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, миссия для субъектов малого и среднего бизнеса организована правительством Иркутской области и Фондом поддержки предпринимательства региона, а оператором бизнес-миссии выступила Торгово-промышленная палата Восточной Сибири. В состав делегации от Иркутской области вошли компании малого бизнеса, ориентированные на выпуск пищевой продукции, переработку дикоросов и лекарственного сырья растительного происхождения, а также специализирующиеся на производстве изделий из сибирской древесины.

– Любая торгово-экономическая миссия, в первую очередь, призвана помочь малым и средним предприятиям в установлении деловых связей и поиске потенциальных партнеров, – отметил Алексей Соболь. – Самому предпринимателю поехать в другую страну, не имея контактов и опыта, трудно, не говоря о том, что это отнимает гораздо больше времени и финансовых средств. Поэтому для малого бизнеса именно участие в коллективных поездках – самый эффективный путь выхода на иностранные рынки.

Официальное открытие выставочной экспозиции, в том числе российского павильона с коллективным стендом Иркутской области, состоялось 15 июня. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер РФ Максим Акимов и зампредседателя КНР Ван Цишань. Почетные гости и участники ЭКСПО-2019 высоко оценили представленную продукцию и отметили значительный потенциал Приангарья в укреплении международных и межрегиональных связей.

По словам Алексея Соболя, можно не сомневаться в том, что итоги бизнес-миссии будут крайне успешными для иркутских предпринимателей – уже состоялись двухсторонние встречи с иностранными партнерами в формате В2В, в результате которых установлены деловые контакты и достигнуты важные договоренности. Ближайшие бизнес-миссии палаты будут организованы в Японию и Сингапур.

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