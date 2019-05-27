Алексей Соболь: развитие международной кооперации с азиатскими странами – важнейшая задача деятельности ТПП ВС

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Малое и среднее предпринимательство – главная движущая сила и основной механизм развития партнерских отношений между Россией и странами Азии. Такое заявление сделал президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь, комментируя предстоящий 15-й объединенный Торгово-экономический Форум России, Китая и Монголии, который состоится в Красноярске 26-28 июня.

Мероприятие является местом ежегодных встреч руководителей министерств, ведомств и организаций России, Монголии и Китая, лидеров местного самоуправления и региональных властей, некоммерческих организаций и бизнеса. Каждый год форум проходит в одной из трех стран.

– Монголия и Китай исторически являются важнейшими партнерами Иркутской области среди стран дальнего зарубежья, так как для развития экономических и культурных связей с ними наша область имеет все необходимые предпосылки – и выгодное приграничное расположение, и близость к другим странам Центральной и Восточной Азии, – отметил Алексей Соболь. – Поэтому формат объединенного международного форума очень востребован предпринимателями сибирских регионов. Приграничное сотрудничество – это, прежде всего, отношения по линии малого и среднего бизнеса, это важный ресурс для обеспечения развития трех стран.

В этом году в программу форума включены встречи предпринимателей в формате отраслевых круглых столов по темам: металлургическая промышленность, энергетика; транспорт, сельское хозяйство, продовольствие и легкая промышленность, туризм; а также проведение мероприятий в формате B2B. Особое внимание будет уделено Китайскому проекту «Один пояс – один путь». По итогам всех мероприятий ожидается подписание целого ряда контрактов.

Также Алексей Соболь рассказал о деятельности ТПП Восточной Сибири по развитию сотрудничества с зарубежными странами. В частности, Союз «ТПП ВС» ежегодно организует торгово-экономические миссии в Монголию и Китай. Кроме того, на базе палаты регулярно проходят деловые встречи предпринимателей региона с представителями этих государств. В частности, в начале апреля палату посетили представители выставочных компаний китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, а в июне состоится бизнес-миссия предпринимателей Иркутской области в Харбин.

В случае заинтересованности участия в Форуме в составе делегации от Иркутской области просим обращаться по телефону +7 (3952) 33-51-00 или на эл. почту Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .