Алексей Соболь: ТПП Восточной Сибири подключится к работе по «доращиванию» субъектов МСП для участия в закупках

Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Только конструктивное взаимодействие органов власти, институтов развития, бизнеса и общественности позволит «вырастить» в Приангарье субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие квалификационным требованиям крупных заказчиков при участии в закупках, сообщает пресс-служба ТПП Восточной Сибири.

Такое заявление сделал президент ТПП ВС Алексей Соболь, комментируя итоги круглого стола «Расширение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства к закупкам крупнейших компаний Иркутской области». Мероприятие, организованное Общественной палатой Иркутской области, состоялось на площадке Байкальского гражданского форума 7 июня. В нем приняли участие члены Общественной палаты, представители органов исполнительной власти региона, институтов развития и поддержки предпринимательства, крупнейших заказчиков, руководители предприятий-членов ТПП ВС. Модератором круглого стола выступил член Совета Союза «ТПП ВС», генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей Татаринов.

Тема расширения доступа малого бизнеса к закупкам крупнейших компаний, несмотря на достаточно долгий срок всестороннего обсуждения, до сих пор остается одной из самых спорных и проблемных, – отметил, открывая заседание, Андрей Татаринов. – Это хорошо видно по обращениям представителей бизнеса в палату за разъяснениями и решением конкретных, зачастую, спорных вопросов.

В частности, как рассказал в своем выступлении Алексей Соболь, основная проблема участия малых предприятий в закупках заключается в зачастую завышенных требованиях к участникам тендеров со стороны крупных заказчиков. Порой предпринимателю просто невозможно зайти на соответствующий аукцион, в связи с необходимостью прохождения сертификации или наличия уникальных квалификационных характеристик. Также, по словам Алексея Соболя, организация системы закупок не всегда дает возможность поддержать местных производителей, поскольку региональному бизнесу приходится конкурировать с производителями из других субъектов, и на практике последние, как правило, оказываются более конкурентоспособными.

Представители малого бизнеса, выступая в прениях, отмечали, что им, помимо финансовой и имущественной поддержки, при подготовке к закупкам необходимо информационное и маркетинговое сопровождение, в частности, помощь в составлении конкурсной документации. Многие выступающие жаловались на предвзятость крупных заказчиков при рассмотрении заявок.

Директор Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Наталья Давыдова и директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова рассказали о деятельности фондов по стимулированию развития субъектов МСП в качестве конкурентоспособных поставщиков. А представители крупнейших компаний, в том числе, ОАО «РЖД», АО «Ангарская нефтехимическая компания», АО «Труд», ООО «Газпром добыча Иркутск» и ООО «ИНК», разъяснили представителям малого бизнеса особенности проведения закупок.

Подводя итог мероприятия, Алексей Соболь заверил присутствующих, что Торгово-промышленная палата Восточной Сибири примет самое активное участие в мероприятиях региональных институтов поддержки по «доращиванию» субъектов МСП до требований крупных заказчиков. Также он призвал участников круглого стола и всех желающих пройти анонимный опрос в рамках специального проекта ТПП РФ «Бизнес-барометр коррупции», который направлен, в том числе, на повышение прозрачности системы закупок.

Пройти опрос можно по ссылке .