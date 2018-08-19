Алюминиевая Ассоциация подводит итоги первого полугодия 2018 года

Москва, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Алюминиевая Ассоциация сообщает, что по итогам шести месяцев 2018 года важным событием для отрасли стало утверждение «дорожной карты» по развитию алюминиевой промышленности до 2023 года, в рамках которой Ассоциация и профильные министерства и ведомства прорабатывают ряд инициатив, направленных на содействие увеличению спроса на алюмосодержащую продукцию высоких переделов на среднесрочный период. Как сообщает пресс-служба Ассоциации, продолжилась реализация проектов. Так, в Свердловской области был запущен новый комплекс горячей прокатки Каменск-Уральского металлургического завода, который позволит выпускать новые виды плитной продукции. Чебоксарское предприятие «Сеспель» открыло вторую производственную площадку по выпуску танк-контейнеров мощностью более 300 единиц в год. Заметным событием стал проект «Кортеж» – президентский лимузин, целый ряд комплектующих для которого изготовлен в России из алюминия. Инициированная Алюминиевой Ассоциацией программа развития скоростного пассажирского судостроения находится на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти. Важной вехой в этой области стал проект строительства первого за последние 60 лет отечественного речного круизного лайнера, реализация которого завершится в 2019 году. Алюминиевая Ассоциация способствовала организации кооперации между российскими предприятиями в ходе данного проекта. Поставщиком алюминиевых полуфабрикатов для судна стала компания «Алюминий Металлург Рус». В апреле по итогам независимой оценки экспертов Роскачества продукция ведущих российских производителей литых дисков «ЛМЗ «СКАД» и ООО «Азов-Тэк» получила высшую награду – российский Знак качества. Кроме того, в начале 2018 года испытательная лаборатория СКАД была признана на международном уровне и внесена в соответствующий реестр Европейской экономической комиссии ООН, что поможет обеспечить выход отечественным товарам на новые рынки. По инициативе Алюминиевой Ассоциации продолжаются проекты по налаживанию процедур сертификации дисков и борьбе с контрафактной продукцией на автомобильном рынке: приостановлена деятельность пять сертификационных организаций, вырабатываются единые подходы по испытаниям дисков. Также на период до конца 2018 года введено лицензирование ввоза алюминиевых дисков, что позволит не допустить небезопасную импортную продукцию до российского потребителя. Расширяется география строительства мостов из алюминиевых сплавов: получено положительное заключение на строительство двух пешеходных мостов из алюминия в столице Зимней Универсиады – Красноярске. Монтаж сооружений запланирован на октябрь 2018 года. В Москве завершена экспертиза проекта моста через улицу Большая Грузинская (в районе Московского зоопарка), элементы пролетного строения которого спроектированы из алюминиевых сплавов. Строительство запланировано на 2019 год. Ассоциацией запущен ряд проектов, направленных на популяризацию алюминия и расширение областей его применения в России: продолжается всероссийский конкурс дизайн-проектов мебели из алюминия «ИдеALный Интерьер», организована серия мобильных выставок «Алюминий в строительстве», которые уже проведены в комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы и в Доме правительства республики Чувашия. Алюминиевая Ассоциация продолжает масштабную работу по актуализации и созданию новой нормативной базы, которая позволит расширить применение алюминия в различных отраслях. В программу стандартизации уже входит 94 документа. Идет пересмотр межгосударственного стандарта ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки», который является ключевым для алюминиевой промышленности. На сегодняшний день стандарт дополнен 65 видами сплавов, которые востребованы и используются в сфере строительства, энергетики, машиностроения и других отраслях. Уже утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58154-2018 «Материалы подконструкций навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования», устанавливающий требования к материалам (в том числе, из алюминиевых сплавов), которые могут быть использованы для изготовления подсистем навесных вентилируемых фасадных систем. Утверждение документа позволит расширить применение конструкций из алюминиевых сплавов в строительстве. – Первое полугодие было очень напряженным для мировой алюминиевой отрасли. Но, столкнувшись, фактически, с мерами недобросовестной конкуренции со стороны США, мы еще острее осознаем необходимость активной работы на внутреннем рынке. Это касается всех направлений: от нормативного регулирования до освоения новых компетенций, и, безусловно, Алюминиевая Ассоциация будет способствовать росту числа проектов по развитию кооперации между отечественными компаниями. В сложившейся ситуации речь идет о сохранении потенциала не столько алюминиевой отрасли, но и всей перерабатывающей промышленности нашей страны, – отметил председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... русал

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