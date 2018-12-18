Алюминиевая ассоциация развивает российско-итальянское сотрудничество в сфере металлургии

Москва, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Алюминиевая Ассоциация готова к взаимовыгодному сотрудничеству в развитии производства и потребления алюминия в России и Италии, а также к работе по формированию международного диалога по проблемам алюминиевой промышленности и взаимовыгодному продвижению алюминия и алюминиевой продукции.

Эти вопросы были, в частности, обсуждены в ходе Российско-Итальянского форума по сотрудничеству в области малого и среднего предпринимательства, в котором Алюминиевая ассоциация принимает участие. Мероприятие с участием министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Э. Моаверо Миланези и министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова прошло в Риме.

В рамках форума Алюминиевая ассоциация подписала Меморандум о взаимопонимании с итальянским центром алюминиевой промышленности – ЧЕНТРОАЛ, входящем в Итальянскую ассоциацию цветной металлургии АССОМЕТ. Целью данного документа является протоколирование взаимных интересов в сотрудничестве между российскими и итальянскими компаниями, которые связаны с производством алюминия, алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции на основе алюминия. Стороны выразили заинтересованность в развитии коммуникаций между представителями российской и итальянской алюминиевой промышленности, обмене опытом в части разработки и применения нормативно-правовых актов по алюминиевым продуктам и взаимодействии по созданию системы технического регулирования, регламентирующей требования в области производства и применения современных алюмосодержащих материалов и гармонизации технических норм. Большой интерес в сотрудничестве представляют такие вопросы, как экологическое регулирование и противодействие распространению контрафакта и фальсификата.

На форуме был также подписан Меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией поставщиков литейного оборудования Италии. Документ направлен на обмен опытом по практическим мерам по расширению потребления алюминия, содействие развитию прямых партнерских связей между предприятиями по переработке алюминия, а также между научно-исследовательскими институтами и соответствующими общественными ассоциациями и фондами обеих стран. Стороны также высказали заинтересованность в развитии контактов и обмене информацией в сфере новых и высоких технологий в сфере алюминиевой промышленности.

По сообщению пресс-службы Алюминиевой ассоциации