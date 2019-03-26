АМО Приангарья: объем недофинансирования муниципалитетов региона превышает 8 миллиардов рублей

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области поднимут вопрос о выделении дополнительного финансирования муниципальным образованиям Иркутской области в рамках внесения изменений в областной бюджет 2019 года. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на расширенном заседании Совета Ассоциации муниципальных образований региона 26 марта, сообщает пресс-служба ЗС.

– Большинству муниципальных бюджетов не хватает самостоятельности, они зачастую зависят от безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов. Нам необходимо посмотреть, что можно сделать, в том числе и на законодательном уровне для расширения доходного потенциала местных бюджетов, чтобы они могли и собственными финансовыми ресурсами обеспечивать развитие своих территорий, улучшать качество жизни населения, а не ходить постоянно в областное правительство с протянутой рукой, – подчеркнул Сергей Сокол.

Как сообщил председатель профильной секции АМО, заместитель мэра Шелеховского района по экономике и финансам Сергей Савельев, по данным 133 муниципальных образований, объем недофинансирования муниципалитетов превышает 8 млрд рублей. В том числе, не учтены дифференциация зарплаты работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, индексация зарплаты муниципальных служащих, рост тарифов на коммунальные услуги и прочее. Так, около 800 млн рублей составляет потребность в средствах на реализацию реформы по переходу на новую систему обращения с ТКО, средства нужны на оборудование контейнерных площадок. Нет средств в территориях, заметил Сергей Савельев, и на разработку проектно-сметной документации для строительства социально значимых объектов.

Мэр Братска Сергей Серебренников отметил рост расходов муниципальных образований в последние годы в связи с вводом в эксплуатацию новых детских садов, а также объектов в рамках реализации проекта «Городская среда». Также, говоря о сильной зависимости муниципалитетов от региональной власти, мэр города обратил внимание на отсутствие возможности направлять дополнительные средства на развитие даже у самодостаточных территорий, приносящих в консолидированный бюджет области миллиарды рублей. Так, в прошлом году объем отчислений Братска превысил 18 млрд рублей, вместе с тем, по словам Сергея Серебренникова, городу было рекомендовано не увеличивать социальные расходы.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Наталья Дикусарова сообщила, что сейчас депутаты готовятся к корректировке областного бюджета на этот года. Ожидается, что проект изменений будет внесен в областной парламент в апреле, а рассмотрен на майской сессии Заксобрания.

– Многие вопросы необходимо отработать еще до внесения законопроекта, в том числе отмеченные в постановлении ЗС к закону об областном бюджете. В постановлении обозначена необходимость поддержки территорий в ходе реализации мусорной реформы и многие другие острые вопросы, – заметила Наталья Дикусарова.

Подводя итог обсуждения, Сергей Сокол добавил, что в рамках работы над корректировкой бюджета депутаты обратят внимания на проблемы, которые были обозначены в ходе рабочих поездок парламентариев, а также предложил членам Ассоциации муниципальных образований включиться в эту работу и подготовить свои предложения.