Аналитики предполагают, что цены на ГСМ будут расти еженедельно

Российская Федерация, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Бензин в России будет неуклонно дорожать, повышения стоит ждать каждую неделю. Этому способствует рост цен на нефть и внутренняя налоговая политика, считают аналитики, чье мнение передают "Аргументы недели" .

Ценовые колебания нефти на мировых рынках сразу же отражаются и на стоимости топлива в России. Однако дело не только в этом. Тенденцию подстегивает и внутренний российский рынок, отметил аналитик Андрей Гордеев. По его словам, это служит неким ценовым ориентиром, хотя и не отражается на себестоимости продукции.

"Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только во вторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть. В первую очередь, это связано с тем, как устроена в России фискальная система налогообложения нефтяной отрасли. В литре бензина заложен большой удельный вес налогов, поэтому у нас высокая стоимость", – прокомментировал ситуацию эксперт в эфире НСН.

По прогнозу аналитика, цена на основные марки топлива будет подниматься плавно. Предполагается, что еженедельный рост в регионах составит около 20 копеек. Эксперты уверены, что до конца мая цены на топливо в России вырастут в среднем не на 4 % как ожидалось ранее, а на все 7. И, конечно же, это ударит по карманам рядовых потребителей.