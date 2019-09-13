Аналитики: в Иркутске растёт дефицит рабочего персонала

Иркутск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Аналитики HeadHunter СФО проанализировали свыше трёх тысяч вакансий, размещенных с начала этого года в Иркутске в сфере «Рабочий персонал» на hh.ru, и выяснили, кто пользуется популярностью у работодателей, и на какие условия могут рассчитывать соискатели.

Количество предложений о работе, открытых в профобласти «Рабочий персонал» в Иркутске выросло на 11%. Несмотря на то, что число вакансий для соискателей рабочих специальностей стабильно росло на протяжении последних лет, динамика публикации вакансий постепенно начинает снижаться. Схожая ситуация наблюдается и в других профобластях.

В Иркутске востребованы представители рабочих специальностей такие как грузчики (15% от всех вакансий в сфере «Рабочий персонал»), механики (12%), слесари и разнорабочие (по 10%), монтажники и электрики (по 9%).

Если проанализировать зарплаты рабочих, которые пользуются наибольшим, самые привлекательные финансовые условия работодатели предлагают слесарям и монтажникам – около 52 тысяч рублей.

Однако многое зависит от требований к кандидату, опыта и специализации работника, отмечают аналитики. Кроме того, высокий уровень оплаты труда по некоторым позициям можно объяснить большим количеством предложений о работе с возможностью релокации в другие регионы, вакансий с вахтовым методом работы, в которых зарплатная планка значительно выше, чем в традиционных вариантах занятости. На более скромное вознаграждение могут рассчитывать комплектовщики, укладчики и грузчики – 27 тысяч рублей.

Дефицит рабочего персонала растёт, говорят аналитики. Об этом можно судить по динамике hh.индекса, который отражает соотношение резюме к вакансиям. Так, на одно предложение о работе в Иркутске сейчас претендуют два-три рабочих. То есть компании сталкиваются серьёзной конкуренцией в борьбе как за квалифицированный рабочий персонал, так и за работников на массовых позициях.