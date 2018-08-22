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Экономика / Бизнес
23.08.2018

АНХК переработала 700-миллионную тонну нефти

Ангарск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», переработало 700-миллионную тонну нефти с момента пуска завода в августе 1960 года.

Как сообщает пресс-служба предприятия, на установке ЭЛОУ+АВТ-6, одной из крупнейших по объемам перерабатываемого сырья, проведена почетная трудовая вахта, право участвовать в которой было предоставлено лучшим работникам установки.

Вид на резервуарный парк НПЗАНХК выпускает около 280 видов продукции и играет важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время мощности по нефтепереработке составляют 10,2 млн тонн нефти в год, глубина переработки превышает 81%. Вторичные процессы включают установки каталитического риформинга, изомеризации, производства МТБЭ, гидроочистки дизельного топлива, каталитического крекинга, коксования, газофракционирующую установку и другие.

Вид на резервуарный парк НПЗ. Фото пресс-службы АНХК

В рамках программы комплексной модернизации производственных мощностей на АНХК были реконструированы все основные нефтеперерабатывающие установки. В 2017 г. завершен монтаж крупнотоннажного технологического оборудования новой установки гидроочистки дизельного топлива.

«Роснефть» осуществляет самую масштабную в отрасли программу модернизации нефтеперерабатывающих мощностей объемом 1,4 трлн рублей, из которых 850 млрд рублей уже инвестированы: построены и модернизированы 22 основные установки и комплексы нефтепереработки, что позволило «Роснефти» существенно увеличить выпуск бензина и дизельного топлива высшего экологического стандарта «Евро 5» и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

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