АНХК по итогам первого полугодия сэкономила 130 миллионов рублей в рамках программы энергоэффективности

Ангарск, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарская нефтехимическая компания», входящая в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», за первое полугодие 2019 года сэкономила 17 тысяч тонн условного топлива или 130 миллионов рублей в денежном выражении. Обеспечить рост показателей удалось благодаря реализации мероприятий по программе энергосбережения и энергоэффективности.

Как сообщает пресс-служба АНХК, основной экономический эффект получен от мер по оптимизации технологического режима работы объектов, внедрения энергоэффективного оборудования и технологий, использования вторичных энергоресурсов.

В 2019 году АНХК планирует реализовать более 25 мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов и выработку собственных энергоресурсов. Одно из ключевых направлений этой работы – оптимизация технологического режима на крупнейшей установке первичной переработки нефти ЭЛОУ+АВТ-6. В результате внедрения энергоэффективных технологий было снижено потребление жидкого и газообразного топлива. Экономический эффект составил более 21 миллиона рублей.

Другим важным направлением является использование вторичных энергоресурсов и увеличение выработки собственного пара за счет вовлечения тепла дымовых газов. После завершения строительства и ввода оборудования в эксплуатацию предприятие сможет увеличить выработку собственной тепловой энергии на 23%, что составит 47% от общего количества использованной тепловой энергии, и сэкономит более 300 миллионов рублей.

Ожидается, что до конца текущего года экономический эффект от внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий на АНХК составит более 170 миллионов рублей - на 40% выше показателей прошлого года.

Кроме того, на предприятии подготовлена программа повышения операционной эффективности на 2020-2024 годы, включающая 16 мероприятий по экономии электрической и тепловой энергии, топлива, а также использованию вторичных энергоресурсов.

Деятельность АНХК в области повышения энергоэффективности и энергосбережения носит комплексный характер, осуществляется в рамках политики НК «Роснефть». Предприятие сертифицировано по международному стандарту ISO 50001 «Система энергетического менеджмента».

Деятельность АНХК имеет большое значение для обеспечения качественным моторным топливом и продукцией нефтехимии не только регионов Восточной Сибири, но и Дальнего Востока, внося существенный вклад в обеспечение стабильности на топливном рынке Востока России.

СПРАВКА:

АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии.

Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 200 наименований с учётом сортов и марок, в том числе бензины, дизтопливо, масла, битумы, авиакеросин, бутиловые спирты, серную кислоту и другие. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт.

АО «АНХК» производит дорожные, кровельные и строительные битумы. Качество продукта неоднократно отмечалось дипломами конкурса «100 лучших товаров России».