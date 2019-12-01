|Экономика / Бизнес
|02.12.2019
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АНХК подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов
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Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарская нефтехимическая компания подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента качества, экологии профессионального здоровья и безопасности требованиям международных стандартов благодаря успешно пройденному ресертификационному аудиту.
Как сообщает пресс-служба АНХК, ресертификационный аудит проводится в компании раз в три года. В этом году проверку осуществляла группа аудиторов ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в части анализа документации, процессов и операций на рабочих местах персонала и, в целом, соответствия требованиям международных стандартов.
В ходе аудита учитывались внешние и внутренние факторы организации, планирование и стратегическое развитие предприятия, а также способность достигать запланированных результатов.
Особое внимание проверяющих было сосредоточено на соответствии функционирующей системы менеджмента требованиям новых версий стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, в частности, внедрения системного подхода к рискам финансово-хозяйственной деятельности и рискам, касающихся процессов и видов деятельности компании.
По итогам аудита выдано заключение о том, что интегрированная система менеджмента АО «АНХК» функционирует в соответствии с установленными требованиями международных стандартов. Аудиторской группой обозначены направления для улучшения данной деятельности на предприятии.
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