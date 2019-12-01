АНХК подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов

Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарская нефтехимическая компания подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента качества, экологии профессионального здоровья и безопасности требованиям международных стандартов благодаря успешно пройденному ресертификационному аудиту.

Как сообщает пресс-служба АНХК, ресертификационный аудит проводится в компании раз в три года. В этом году проверку осуществляла группа аудиторов ассоциации по сертификации «Русский Регистр» в части анализа документации, процессов и операций на рабочих местах персонала и, в целом, соответствия требованиям международных стандартов.

В ходе аудита учитывались внешние и внутренние факторы организации, планирование и стратегическое развитие предприятия, а также способность достигать запланированных результатов.

Особое внимание проверяющих было сосредоточено на соответствии функционирующей системы менеджмента требованиям новых версий стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, в частности, внедрения системного подхода к рискам финансово-хозяйственной деятельности и рискам, касающихся процессов и видов деятельности компании.

По итогам аудита выдано заключение о том, что интегрированная система менеджмента АО «АНХК» функционирует в соответствии с установленными требованиями международных стандартов. Аудиторской группой обозначены направления для улучшения данной деятельности на предприятии.

СПРАВКА:

Интегрированная система менеджмента внедрена и функционирует в АО «АНХК» с 2007 года по трем международным и одному отраслевому стандарту ISO 9001, ISO/TS 29001 (менеджмент качества), ISO 14001 (экологический менеджмент), OHSAS 18001 (менеджмент профессионального здоровья и безопасности).

Сертификация интегрированной системы менеджмента АО «АНХК» и официальное подтверждение ее соответствия требованиям международных стандартов не только расширяет круг потребителей продукции, но и повышает деловую репутацию, укрепляет доверие к компании потребителей, государственных надзорных органов, субподрядчиков и партнеров.