АНХК вошла в тройку лучших предприятий высокой социальной ответственности Приангарья в 2017 году

Ангарск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «АНХК» вошло в тройку призеров конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2017 года. Он проводился под патронажем правительства Иркутской области. Всего в конкурсе было 109 предприятий-участников.

Председатель облправительства Руслан Болотов вручил и.о генерального директора АО «АНХК» Константину Зеленскому диплом за почетное второе место. АО «Ангарская нефтехимическая компания» ежегодно становится призером конкурса, трижды получало диплом победителя, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото пресс-службы АНХК

Отмечено, что АНХК постоянно оказывает помощь городским и областным организациям. В 2017 году на средства компании закупалось оборудование для медицинских, образовательных, спортивных учреждений. В частности, для городского перинатального центра закуплено современное диагностическое оборудование.

Кроме того, в АНХК ежегодно выделяются средства на поддержку корпоративных баз отдыха и детских оздоровительных лагерей, оказывается материальная помощь ветеранам и неработающим пенсионерам.