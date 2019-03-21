Андрей Калищук: в 2018 году незаконные рубки леса в Приангарье снизились на 20%

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году незаконные рубки леса в Приангарье снизились на 20% по отношению к 2017 году. Об этом заявил начальник ГУ МВД по Иркутской области генерал-лейтенант полиции Андрей Калищук на сессии областного парламента 20 марта.

Он доложил, что в Иркутской области в 2018 году было зарегистрировано 2,5 тысячи незаконных рубок, из них 40% или 1072 выявили по результатам космомониторинга, 33% – по материалам подразделений министерства лесного комплекса региона.

– Я не готов назвать текущее снижение тенденцией. Однако выросли объемы космомониторинга – в 2017 году мониторилось 16 лесохозяйств, в 2018 – 20. Таким образом, контролируемая территория увеличилась на 25%, а рубок было выявлено меньше, – отметил он.

Объем незаконно заготовленной древесины сократился почти вполовину – с 1 млн до 570 тысяч кубометров. В 2018 году в полицию с мест незаконных рубок доставили 1076 черных лесорубов, из них под стражу заключили 220 человек. Для сравнения, в 2012 году таких нарушителей было шесть, в 2014 – 34. Установлены личности 460 человек, осуществлявших незаконную деятельность в составе организованных групп. В суды направили свыше 400 уголовных дел. Более 75 человек привлекли к уголовной ответственности, реальные сроки получили 67 из них или 15% от всего количества задержанных. По словам начальника областного ГУ МВД, в 2014 году к лишению свободы приговорили четырех черных лесорубов, в 2016 – шестерых.

Андрей Калищук также подчеркнул, что незаконная рубка древесины – это тяжкое преступление, а процент назначения реальных сроков невелик.

– Мы вышли с предложением исключить возможность применение условного осуждения за совершение преступления тяжкой категории по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – заявил он.