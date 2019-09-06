Андрей Крючков: демеркуризация цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» начнется в 2020 году

Усолье-Сибирское, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Названа новая дата, когда планируется начать демеркуризацию цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» – на этот раз речь идет о 2020 годе.

Об этом на круглом столе «Наше наследие – Байкал» 5 сентября сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Он напомнил, что последний проект демеркуризации несколько дней назад получил положительное заключение Главгосэкспертизы и ряда других экспертиз. К его реализации планируется приступить в следующем году. Выполнить все работы планируется за два года.

Напомним, в феврале 2019 года на территории Иркутской области ввели режим функционирования повышенной готовности в связи с возникновением угрозы аварийной ситуации на территории промплощадки ООО «Усольехимпром». После этого с промышленной площадки предприятия утилизировали больше тысячи баллонов с ртутью. Кроме того, в мае были завершены работы по демеркуризации складского помещения №15. В июне из резервного фонда Иркутской области выделено более 29,6 млн рублей на обследование 31 емкости на предмет наличия химически опасных веществ, определению их состава и объема, а также по ликвидации наиболее опасных веществ. Сейчас известно, что 22 из этих цистерн наполнены неизвестным веществом. Сейчас в министерстве природных ресурсов и экологии РФ находятся на рассмотрении проектно-сметная документация и заключение государственной экологической экспертизы для включения в государственный реестр объектов накопленного вреда цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском. Ситуация с «Усольехимпромом» находится на контроле федеральных надзорных органов.

Росприродназдор настаивал на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском, чтобы регион избежал глобальной экологической катастрофы. Глава ведомства Светлана Радионова также заметила, что Усолье может стать вторым Чернобылем.