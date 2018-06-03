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Экономика / Бизнес
04.06.2018

Ангарская нефтехимическая компания организовала праздник, посвящённый Дню защиты детей

Ангарск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В День защиты детей на центральной площади Ангарска и во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся традиционный детский праздник, организованный Ангарской нефтехимической компанией.

В программу праздника входили детский спектакль, концерт творческих коллективов города, угощение мороженым. На площади  для всех желающих работали аттракционы, карусели, батуты, проводились занятия по аквагриму.

Дети участвовали в весёлых стартах, конкурсах, играли в настольные игры по футболу, хоккею, шахматам, рисовали на асфальте.

Отличившиеся в конкурсах получали подарки: игрушки, спортивный инвентарь. Всего в мероприятиях приняло участие более 500 детей и их родителей.

По информации отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «АНХК»

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