|Экономика / Бизнес
|04.06.2018
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Ангарская нефтехимическая компания организовала праздник, посвящённый Дню защиты детей
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Ангарск, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В День защиты детей на центральной площади Ангарска и во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся традиционный детский праздник, организованный Ангарской нефтехимической компанией.
В программу праздника входили детский спектакль, концерт творческих коллективов города, угощение мороженым. На площади для всех желающих работали аттракционы, карусели, батуты, проводились занятия по аквагриму.
Дети участвовали в весёлых стартах, конкурсах, играли в настольные игры по футболу, хоккею, шахматам, рисовали на асфальте.
Отличившиеся в конкурсах получали подарки: игрушки, спортивный инвентарь. Всего в мероприятиях приняло участие более 500 детей и их родителей.
По информации отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью АО «АНХК»
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