Ангарская нефтехимическая компания завершила монтаж новой колонны газофракционирующей установки

Ангарск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество НК «Роснефть», завершило монтаж новой колонны газофракционирующей установки, производящей компоненты бензиновых фракций и топливные газы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Колонна предназначена для разделения бутановой и пентановой фракций методом ректификации. Ее высота – 39 метров, вес – 32 тонны. Высокотехнологичное оборудование изготовлено на Восточно-сибирском машиностроительном заводе в Ангарске. Доставка негабаритного груза до места монтажа осуществлялась с применением низкорамного трала. Для установки колонны в вертикальное положение были задействованы краны грузоподъемностью 40 и 500 тонн.

Фото пресс-службы АНХК

В настоящее время завершена обвязка металлоконструкций, монтаж площадок обслуживания. Новая колонна позволит улучшить качество компонентов автомобильных бензинов, а также повысить уровень экологической и промышленной безопасности.

В АНХК реализуется масштабная программа НК «Роснефть» по модернизации перерабатывающих мощностей, в рамках которой на предприятии введен в эксплуатацию целый ряд современных комплексов, установок и объектов общезаводского хозяйства.