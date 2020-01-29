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Экономика / Бизнес
30.01.2020

Ангарский цементно-горный комбинат подвёл итоги работы в 2019 году

Ангарск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в 2019 году. С января по декабрь комбинат выпустил 633 тыс. тонн цемента – на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Изготовлено 128 тыс. тонн портландцемента класса ЦЕМ II/А-З 32,5Б (с добавками), 461 тыс. тонн – класса ЦЕМ I 42,5Н (бездобавочного) и 44 тыс. тонн марки ПЦ 500 Д0-Н.

Ангарский цементно-горный комбинат подвёл итоги работы в 2019 году

На сырьевой базе АО «Ангарскцемент» — карьере Перевал, расположенном в Слюдянке, за 12 месяцев добыто 720 тыс. тонн и отгружено на заводскую площадку 723 тыс. тонн технологического известняка для производства цемента. Объём выпуска строительного щебня различных фракций составил 8,9 тыс. тонн за год. Данный вид продукции АО «Ангарскцемент» широко востребован в различных городах России, от Москвы до Владивостока.

Цементный рынок Сибири продолжает показывать положительную динамику. За 12 месяцев предприятие направило потребителям 627 тыс. тонн продукции – таким образом, рост отгрузок составил 2% к уровню 2018-го. С января прошлого года ангарский цемент активно закупался для строительства Ледового дворца в Иркутске. С апреля завод приступил к поставкам продукции для строительства Новоудоканского горно-обогатительного комбината, а также для группы «Илим», осуществляющей возведение новых цехов на своих лесоперерабатывающих активах в городах Братск и Усть-Илимск.

В «высокий» строительный сезон на заводе круглосуточно работали две вращающиеся печи, отгрузка продукции производилась всеми возможными видами транспорта. При этом наиболее востребованной у клиентов оставалась автодоставка. С января по декабрь по железной дороге потребителям направлено 273 тыс. тонн цемента, в то время как автотранспортом – 354 тыс. тонн, в том числе 85 тыс. доставлено собственными цементовозами комбината. В 2019 году завод закупил два тягача Scania с полуприцепами «Сеспель» в дополнение к имеющимся шести. Все цементовозы, выходящие в рейс по заказу потребителя, пломбируются. Таким образом, клиенты комбината всегда получают продукцию высокого качества, которое завод поддерживает на протяжении своей 63-летней истории.

Большинство заказчиков в прошлом году по-прежнему отдавали предпочтение навальному цементу, его отгружено 386 тыс. тонн (62% от общего объема реализованной продукции АО «Ангарскцемент»). В мягких контейнерах по 1000 кг реализовано 158 тыс. тонн цемента (25%), в бумажных мешках по 50 кг – 82 тыс. (13%), в том числе на палетах — 9 тыс. тонн. Палетированную продукцию оценили уже многие клиенты комбината, спрос на неё постоянно растёт.

В 2019 году в АО «Ангарскцемент» завершены три крупных инвестиционных проекта, стартовавших в 2017-м. Так, в рамках технического перевооружения надсилосной галереи на складах цемента установлено 25 рукавных фильтров. На другом объекте – вращающейся печи №1 – выполнена сборка электрофильтра ELEX швейцарского производства. В цехе «Помол сырья и клинкера» завершено техническое перевооружение системы аспирации цементных мельниц № 6 и 7 с установкой двух рукавных фильтров. Для подачи в них качественно осушенного и подготовленного воздуха закуплена модульная компрессорная станция Atlas Copco (Бельгия).

В рамках инвестиционной программы на комбинат приобретены тяжёлый бульдозер марки Shantui, два крупнотоннажных самосвала Shacman, поливомоечный пескоразбрасыватель КамАЗ КО-829Б. Крупные инвестиции сделаны и в основное производство: в марте установлен новый грейферный кран.

Особое внимание предприятие традиционно уделяет оснащению заводской лаборатории, которая контролирует качество выпускаемой продукции на каждом этапе производства. В 2019-м общая сумма инвестиций для данного подразделения составила 6 млн рублей. Лаборатория «Карьера Перевал» также пополнилась новым оборудованием, на эти цели выделено 383 тыс. рублей.

Предприятие продолжает реализацию социальной программы. В 2019 году на поддержку пенсионеров завода, специалистов и их детей направлено 4,9 млн рублей. Работники комбината по-прежнему получают материальную помощь к знаменательным событиям (бракосочетание, рождение ребенка), а также при утрате близкого родственника. К профессиональным и всероссийским праздникам АО «Ангарскцемент» проводит для заводчан культурно-массовые мероприятия. Детей работников приглашают на праздники, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году.

В 2019-м в АО «Ангарскцемент» началось обновление парка пассажирского автотранспорта. Так, для доставки заводчан на работу и домой приобретен комфортабельный автобус НЕФАЗ-5299, в котором 50 общих мест, 45 посадочных. Специалисты «Карьера Перевал» также оценили большой новый автобус ПАЗ-4234-04 на 50 общих мест и 30 посадочных.

Производственные достижения АО «Ангарскцемент» отмечены правительством региона: предприятие заняло второе место в группе «Строительный комплекс» Рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области и получило награду за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона по итогам 2018-го.

– Для Ангарского цементно-горного комбината 2019 год стал особенным: на предприятии своевременно завершены три крупных инвестиционных проекта и стартовали два новых, – комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – В 2020-м планируем запустить в эксплуатацию электрофильтр ELEX на вращающейся печи №2 и модернизировать систему замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на двух цементных мельницах. Переход на выпуск сепарированного цемента обеспечит стабильность характеристик нашей продукции, повысит её конкурентоспособность. В целом за 12 месяцев рассчитываем изготовить 685 тыс. тонн цемента – на 10% больше, чем в 2019-м. Кроме того, в первом полугодии 2020-го мы заключим договор управления с АО «ХК «Сибцем» (один из крупнейших акционеров АО «Ангарскцемент»). Работа в составе холдинга позволит нашей компании своевременно аккумулировать финансовые ресурсы, необходимые для модернизации, приобретения нового оборудования, расширения ассортимента выпускаемых строительных материалов. Таким образом, комбинат сможет продолжать устойчивое развитие, в полном объеме обеспечивать клиентов продукций стабильно высокого качества.

СПРАВКА:

  • Ангарский цементно-горный комбинат – одно из ведущих предприятий строительной отрасли Восточной Сибири. Сырьевой базой завода является «Карьер Перевал» (г. Слюдянка). Мощность комбината – 1,3 млн тонн цемента в год. Завод производит портландцемент классов ЦЕМ Ι 42,5Н, ЦЕМ ΙΙ /А-З 32,5Б, ЦЕМ I 42,5Н ДП, а также марки ПЦ 500-Д0-Н. Строительные материалы проходят строгий контроль качества и полностью соответствуют требованиям российских стандартов. География поставок включает Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Бурятию. Продукция отгружается потребителям в мешках по 50 кг, в МКР по одной тонне и навалом. В настоящее время на комбинате реализуют проекты по модернизации оборудования, повышению уровня экологической безопасности производства, обеспечению социальной стабильности. Завод отмечен Орденом Трудового Красного знамени, многочисленными наградами в области экологии, качества продукции и меценатства. В течение 63 лет ангарские цементники ведут работу под девизом «Качественный цемент – наша традиция!».

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