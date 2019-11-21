Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента. Этот показатель близок к результату прошлого года. Сейчас на предприятии подводят итоги строительного сезона и планируют работу на будущий год. С января по октябрь 2019 года завод изготовил 594 тысячи тонн цемента, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в целом спрос в Иркутской области снизился – на 0,6%. Эксперты связывают это с летним наводнением. В других регионах отгрузок комбината - в Забайкальском крае и Бурятии - потребление цемента выросло на 0,1% и 6,4% соответственно. В Забайкалье продолжается разработка Удоканского месторождения меди, а в республике достраивают аэропорт «Байкал», поэтому растет количество приобретаемой продукции. С 2018 года рынок Сибири показывает положительную динамику. В прошлом году реализация в Приангарье федеральных программ по возведению и ремонту школ, а также по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья позволила увеличить объем продаж «Ангарскцемента» на 3%. В этом году, несмотря на падение спроса в Иркутской области, отгрузки комбината увеличились на 0,4% - в основном, за счёт поставок в Забайкалье и на север Бурятии. Крупнейшие потребители В 2019 году самыми масштабными объектами, строящимися на ангарском цементе, стали Ледовый дворец в Иркутске и новые цеха целлюлозно-бумажных комбинатов в Братске и Усть-Илимске (группа «Илим»). Самый крупный розничный потребитель продукции «Ангарскцемента» - иркутский строительный гипермаркет «Леруа Мерлен». – Специально для ритейлера в 2017-м мы стали отгружать паллетированный товар на поддонах, по 1,5 тонны каждый. Паллеты обмотаны стрейч-пленкой. Для этого закупили специальную установку. Когда стали продавать, другие клиенты заинтересовались таким способом упаковки – ее удобно транспортировать, продукция защищена от осадков. Поэтому с каждым годом этот вид упаковки становится все более востребованным, – отметил генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. В 2017 году на паллетах отпускали всего 1% от всего тарированного цемента, в 2018 году – уже 8%, в 2019 цифры выросли до 15-18%. Предприятие планирует в 2020-м нарастить мощности по данному виду упаковки. В целом, практически весь цемент ангарского завода уходит крупным оптовым клиентам – под жилищное строительство или возведение социальных объектов. Доля розничных продаж в обороте предприятия невелика. Способы доставки За 10 месяцев 2019 года потребителям отгружено 583 тысячи тонн цемента (+ 0,4% к уровню 2018-го). При этом автотранспортом клиентам доставлено 329 тысяч тонн продукции (из них 82 тысячи тонн – собственными цементовозами «Ангарскцемента»), 254 тысячи тонн – железной дорогой. Однако тенденция года такова: количество цемента, направленного железнодорожным транспортом, выросло на 11%, а объем автодоставки сократился на 31%. Чтобы увеличить объемы доставки автомобильным транспортом, предприятие в 2019 году закупило два цементовоза (тягачи марки Scania и полуприцепы «Сеспель»). Теперь автопарк насчитывает восемь собственных машин. Подготовка к сезону К периоду пиковых нагрузок «Ангарскцемент» готовится в холодное время года, и всегда тщательно. В 2019-м на плановые ремонты оборудования (включая техническое обслуживание агрегатов) направлено почти 200 миллионов рублей. На карьере Перевал отремонтированы молотковые дробилки, проведена экспертиза уровня промышленной безопасности технологического транспорта: восьми карьерных самосвалов «БелАЗ-7547», шести экскаваторов, двух буровых станков и смесительно-зарядной машины СЗМ-6Б. На заводе в Ангарске ремонты произведены на вращающейся печи №3, на трех сырьевых и семи цементных мельницах. На второй цементной мельнице с применением материалов испанской фирмы Estada полностью заменили бронефутеровку на шести метрах корпуса. Инвестпроекты «Ангарскцемента» 2019 год стал для комбината знаковым: на предприятии завершены три масштабных проекта экологической направленности. Их общая стоимость - 381 миллион рублей. Дмитрий Киреев подчеркнул, что эксплуатация нового оборудования не приносит предприятию экономической выгоды, но способствует уменьшению воздействия на окружающую среду и, следовательно, на здоровье жителей Ангарского округа. Два проекта стартовали еще в 2017 году. Во-первых, в рамках технического перевооружения надсилосной галереи на складах цемента установили 25 новых рукавных фильтров, поставленных на завод саратовской фирмой ООО «НПП «Сфера». Производитель оборудования гарантирует, что в воздух будет поступать не более 10 миллиграммов цементной пыли на кубометр, что соответствует технологическим показателям наилучших доступных технологий производства цемента. Второй проект – установка нового швейцарского электрофильтра ELEX во вращающуюся печь №1. Оборудование улавливает 99,98% загрязняющих веществ. Аналогичный фильтр будет установлен в 2020 году во вращающуюся печь №2. К реализации третьего проекта «Ангарскцемент» приступил в этом году. К концу ноября в цехе помола закончится техническое перевооружение системы аспирации цементных мельниц № 6 и 7. На агрегаты установлено два новых рукавных фильтра. Один из них уже запущен в тестовом режиме. Производитель – все то же саратовское предприятие «НПП «Сфера» - дал гарантию, что в воздух с одного кубометра будет поступать не больше 10 миллиграммов пыли. Однако специалисты провели тестовые замеры и определили, что этот показатель ещё лучше – всего один миллиграмм. от Для подачи в новые рукавные фильтры качественно осушенного и подготовленного воздуха предприятие закупило шведскую модульную компрессорную станцию Atlas Copco стоимостью 5,6 миллиона рублей. В этом же цехе началась модернизация системы замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на цементные мельницы № 1 и 2. Новое оборудование повысит качество продукции, снизит ее себестоимость и повысит конкурентоспособность. Ввод агрегата намечен на 2020 год. В рамках инвестиционной программы весной 2019 года «Ангарскцемент» установил грейферный кран, с помощью которого сырье со склада доставляется в подразделение «Помол сырья и клинкера». Цех подъемно-транспортных механизмов пополнился тяжелым бульдозером марки Shantui и двумя крупнотоннажными самосвалами Shacman. Для карьера «Перевал» закупили поливомочный пескоразбрасыватель КамАЗ КО 829Б, который помогает обслуживать технологические дороги. Летом он устраняет пыль, а зимой – лед. Контроль качества «Ангарскцемент» - предприятие полного цикла производства с собственной лабораторией контроля качества. Продукция здесь проходит все возможные виды тестов и только после этого отправляется к потребителям. Чтобы получать максимально точные результаты, оборудование лаборатории как на самом заводе, так и на «Карьере Перевал», постоянно обновляется. Ежегодно на эти цели направляется около 5-6 миллионов рублей, в 2019 году сумма вложений составит 6 миллионов для завода и 383 тысячи – для горного передела. Борьба с фальсификатом «Ангарсцемент» ведет активную борьбу с фальсифицированной продукцией. Подделок в Иркутской области не так много, как в других регионах СФО, однако они есть. Директор по связям с общественностью АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (крупный акционер АО «Ангарскцемент») Дарья Мартынкина сообщила, что в Сибирском федеральном округе контрафакт наиболее распространен в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Меры по решению данной проблемы принимаются на разных уровнях, в том числе на государственном. Так, с марта 2016 года все виды цемента включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Результат – сокращение объемов фальсифицированного цемента. По данным исследовательского центра «Международная торговля и интеграция», в 2015 году доля незаконного оборота цементной продукции в России составляла 11,7 млн тонн или 18% от общего объема потребления цемента. В 2016-м этот показатель снизился до 8,9 млн тонн (16%), в 2017 году – до 6,1 млн тонн (11%). - С началом «высокого» строительного сезона количество поддельного цемента на рынке растет. Чаще всего мошенники пытаются сбыть свой товар в 50-килограммовых бумажных мешках. В условиях падения платежеспособного спроса на недвижимость застройщики, прежде всего, небольшие компании, вынуждены возводить объекты в режиме жесткой экономии средств и ресурсов. Это позволяет продавать им фальсификат по демпинговым ценам, с которыми не могут конкурировать предложения цементников, выпускающих продукцию в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов. Применение в строительстве некачественного цемента создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. От характеристик цемента во многом зависит надежность и долговечность объектов, возводимых с его использованием. Применение некачественной продукции ведет к возникновению серьезных дефектов конструкций – от растрескивания и преждевременного ветшания до внезапного обрушения, - рассказала Дарья Мартынкина. Представитель «Сибирского цемента» подчеркнула, что для кардинального решения проблемы необходимо объединить усилия органов государственной власти, надзорных ведомств, общественных структур, а также законопослушных производителей цемента. Так в апреле 2018 года состоялось заседание круглого стола по вопросам, связанным с оборотом некачественного цемента в Сибирском федеральном округе. Далее проблема обсуждалась на федеральном уровне: в мае – в Общественной палате РФ, в ноябре – в рамках VI Международного форума «Антиконтрафакт-2018». В 2019 году работа в данном направлении продолжилась. Генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев отметил, что комбинат вносит свой вклад в противодействие распространению фальсификата. В 2019-м сотрудники отдела внутреннего контроля комбината совместно с уполномоченными органами осуществили 62 выезда по местам оптовой и розничной продажи цемента в Иркутской области, где проверили 194 торговые точки. В результате выявлен один факт реализации несертифицированной продукции, по которому в отношении лица, осуществлявшего продажу, представителями СМТУ Росстандарта по Иркутской области составлен административный протокол по ст. 14.43 КоАП РФ. Санкции по данной статье предусматривают штраф до 300 000 рублей. «Сибирский цемент» и «Ангарскцемент» призывают потребителей быть внимательнее: при покупке цемента необходимо убедиться, что его производитель имеет сертификаты, подтверждающие соответствие продукции нормам государственных стандартов. Если таких документов нет или на упаковке тарированного цемента отсутствует знак соответствия требованиям ГОСТа, не размещены сведения о номере и сроке действия сертификата, от приобретения такого товара нужно отказаться. Забота о сотрудниках Для удобства работников «Ангарскцемента» и карьера «Перевал» в 2019 году приобрели два автобуса на 50 мест, 30 из которых – посадочные. Комфортабельный транспорт доставляет заводчан к месту работы, а после трудового дня – домой. Проводится большая работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников. Два года назад «Ангарскцемент» получил лицензию на ведение образовательной деятельности и теперь самостоятельно подготавливает для себя кадры. – Единственное предприятие, которое выпускает специалистов для нашей отрасли, например, машинистов вращающейся печи или машинистов грейферного крана, находится в Белгороде. Поэтому мы развиваем, во-первых, наставничество – ветераны предприятия передают свой опыт молодым сотрудникам. Во-вторых, мы у себя внутри завода обучаем людей редким профессиям, – отметил генеральный директор «Ангарскцемента». Высокий уровень подготовки работники АО «Ангарскцемент» показывают в различных конкурсах профмастерства. В феврале команда ангарских цементников приняла участие в четвёртом межзаводском конкурсе «Территория профессионалов», организованном холдинговой компанией «Сибирский цемент». Двум участникам сборной удалось завоевать серебро в личном зачёте. – В этом году на нашей территории впервые прошел «Слет механиков», в котором приняли участие специалисты с разных цементных заводов Сибири. В течение двух дней механики состязались между собой в теоретических и практических дисциплинах. Должен отметить, что наши механики уже второй год подряд становится лучшими в этом конкурсе, – сообщил Дмитрий Киреев. В 2019 году «Ангарскцемент» закупил и установил обучающее-контролирующую ПК-систему «ОЛИМПОКС», позволяющую специалистам без отрыва от производства обучаться и проверять знания по охране труда и безопасности. Системой воспользовались 120 заводчан. Также комбинат вступил в федеральную программу по профессиональному обучению и переподготовке сотрудников предпенсионного возраста. В этом году 19 специалистов смогут повысить квалификацию или приобрести новую. Предприятие продолжает реализацию социальной программы. В 2019 году на поддержку пенсионеров завода, специалистов и их детей будет направлено 4,9 млн рублей. Еще в 2012 году на комбинате создан благотворительный фонд, средства для которого вносят сами заводчане, а идут они на поддержку пенсионеров, а также работников, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 2019 году за помощью обратились 17 человек, им перечислено 137 тысяч рублей. Со дня основания фонда финансовую поддержку получили 228 человек на общую сумму 1,5 млн рублей. На заводе и на карьере имеются здравпункты, оснащенные современным оборудованием. Также на территории работает столовая, где в домашней обстановке можно приобрести питание в самого высокого качества. Планы на 2020 год В будущем году специалисты «Ангарскцемента» прогнозируют увеличение выпуска продукции на 11% к уровню 2019-го. Это, в первую очередь, связано с тем, что в регионе продолжится реализация федеральных программ. Более того, летнее наводнение, понизившее спрос на цемент во второй половине 2019 года, должно дать и рост, так как должно быть построено много жилья для пострадавших во время ЧС. Также есть планы обеспечивать цементом объекты второй ветки БАМа. Также АО «Ангарскцемент» готово поставлять продукцию для возведения цементобетонных дорог. «Ангарскцемент», наращивая объемы производства, делает ставку на неизменно высокое качество производимой продукции, достойный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сегодня комбинат, как и многие другие цементные заводы Сибири, по-прежнему загружен меньше, чем наполовину от фактической мощности, составляющей 1,3 млн тонн цемента в год. Однако завод готов увеличить объёмы по первому требованию рынка и обеспечить качественным цементом всех потребителей. Алина Майская, Телеинформ. Фото предоставлено АО «Ангарскцемент». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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