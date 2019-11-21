ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
21.11.2019

«Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента

Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента. Этот показатель близок к результату прошлого года. Сейчас на предприятии подводят итоги строительного сезона и планируют работу на будущий год.

С января по октябрь 2019 года завод изготовил 594 тысячи тонн цемента, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в целом спрос в Иркутской области снизился – на 0,6%. Эксперты связывают это с летним наводнением. В других регионах отгрузок комбината - в Забайкальском крае и Бурятии - потребление цемента выросло на 0,1% и 6,4% соответственно. В Забайкалье продолжается разработка Удоканского месторождения меди, а в республике достраивают аэропорт «Байкал», поэтому растет количество приобретаемой продукции.

С 2018 года рынок Сибири показывает положительную динамику. В прошлом году реализация в Приангарье федеральных программ по возведению и ремонту школ, а также по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья позволила увеличить объем продаж «Ангарскцемента» на 3%. В этом году, несмотря на падение спроса в Иркутской области, отгрузки комбината увеличились на 0,4% - в основном, за счёт поставок в Забайкалье и на север Бурятии.

Крупнейшие потребители

В 2019 году самыми масштабными объектами, строящимися на ангарском цементе, стали Ледовый дворец в Иркутске и новые цеха целлюлозно-бумажных комбинатов в Братске и Усть-Илимске (группа «Илим»). Самый крупный розничный потребитель продукции «Ангарскцемента» - иркутский строительный гипермаркет «Леруа Мерлен».

– Специально для ритейлера в 2017-м мы стали отгружать паллетированный товар на поддонах, по 1,5 тонны каждый. Паллеты обмотаны стрейч-пленкой. Для этого закупили  специальную установку. Когда стали продавать, другие клиенты заинтересовались таким способом упаковки – ее удобно транспортировать, продукция защищена от осадков. Поэтому с каждым годом этот вид упаковки становится все более востребованным, – отметил генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев.

В 2017 году на паллетах отпускали всего 1% от всего тарированного цемента, в 2018 году – уже 8%, в 2019 цифры выросли до 15-18%. Предприятие планирует в 2020-м нарастить мощности по данному виду упаковки.

В целом, практически весь цемент ангарского завода уходит крупным оптовым клиентам – под жилищное строительство или возведение социальных объектов. Доля розничных продаж в обороте предприятия невелика.

Способы доставки

За 10 месяцев 2019 года потребителям отгружено 583 тысячи тонн цемента (+ 0,4% к уровню 2018-го). При этом автотранспортом клиентам доставлено 329 тысяч тонн продукции (из них 82 тысячи тонн – собственными цементовозами «Ангарскцемента»), 254 тысячи тонн – железной дорогой. Однако тенденция года такова: количество цемента, направленного железнодорожным транспортом, выросло на 11%, а объем автодоставки сократился на 31%.

Чтобы увеличить объемы доставки автомобильным транспортом, предприятие в 2019 году закупило два цементовоза (тягачи марки Scania и полуприцепы «Сеспель»). Теперь автопарк насчитывает восемь собственных машин.

Подготовка к сезону

К периоду пиковых нагрузок «Ангарскцемент» готовится в холодное время года, и всегда тщательно. В 2019-м на плановые ремонты оборудования (включая техническое обслуживание агрегатов) направлено почти 200 миллионов рублей. На карьере Перевал отремонтированы молотковые дробилки, проведена экспертиза уровня промышленной безопасности технологического транспорта: восьми карьерных самосвалов «БелАЗ-7547», шести экскаваторов, двух буровых станков и смесительно-зарядной машины СЗМ-6Б.

На заводе в Ангарске ремонты произведены на вращающейся печи №3, на трех сырьевых и семи цементных мельницах. На второй цементной мельнице с применением материалов испанской фирмы Estada полностью заменили бронефутеровку на шести метрах корпуса.

Инвестпроекты «Ангарскцемента»

2019 год стал для комбината знаковым: на предприятии завершены три масштабных проекта экологической направленности. Их общая стоимость - 381 миллион рублей. Дмитрий Киреев подчеркнул, что эксплуатация нового оборудования не приносит предприятию экономической выгоды, но способствует уменьшению воздействия на окружающую среду и, следовательно, на здоровье жителей Ангарского округа.

Два проекта стартовали еще в 2017 году. Во-первых, в рамках технического перевооружения надсилосной галереи на складах цемента установили 25 новых рукавных фильтров, поставленных на завод саратовской фирмой ООО «НПП «Сфера». Производитель оборудования гарантирует, что в воздух будет поступать не более 10 миллиграммов цементной пыли на кубометр, что соответствует технологическим показателям наилучших доступных технологий производства цемента.

Второй проект – установка нового швейцарского электрофильтра ELEX во вращающуюся печь №1. Оборудование улавливает 99,98% загрязняющих веществ. Аналогичный фильтр будет установлен в 2020 году во вращающуюся печь №2.

К реализации третьего проекта «Ангарскцемент» приступил в этом году. К концу ноября в цехе помола закончится техническое перевооружение системы аспирации цементных мельниц № 6 и 7. На агрегаты установлено два новых рукавных фильтра. Один из них уже запущен в тестовом режиме. Производитель – все то же саратовское предприятие «НПП «Сфера» - дал гарантию, что в воздух с одного кубометра будет поступать не больше 10 миллиграммов пыли. Однако специалисты провели тестовые замеры и определили, что этот показатель ещё лучше – всего один миллиграмм.

от

Для подачи в новые рукавные фильтры качественно осушенного и подготовленного воздуха предприятие закупило шведскую модульную компрессорную станцию Atlas Copco стоимостью 5,6 миллиона рублей.

В этом же цехе началась модернизация системы замкнутого цикла помола с установкой сепаратора на цементные мельницы № 1 и 2. Новое оборудование повысит качество продукции, снизит ее себестоимость и повысит конкурентоспособность. Ввод агрегата намечен на 2020 год.

В рамках инвестиционной программы весной 2019 года «Ангарскцемент» установил грейферный кран, с помощью которого сырье со склада доставляется в подразделение «Помол сырья и клинкера». Цех подъемно-транспортных механизмов пополнился тяжелым бульдозером марки Shantui и двумя крупнотоннажными самосвалами Shacman. Для карьера «Перевал» закупили поливомочный пескоразбрасыватель КамАЗ КО 829Б, который помогает обслуживать технологические дороги. Летом он устраняет пыль, а зимой – лед.

Контроль качества

«Ангарскцемент» - предприятие полного цикла производства с собственной лабораторией контроля качества. Продукция здесь проходит все возможные виды тестов и только после этого отправляется к потребителям. Чтобы получать максимально точные результаты, оборудование лаборатории как на самом заводе, так и на «Карьере Перевал», постоянно обновляется. Ежегодно на эти цели направляется около 5-6 миллионов рублей, в 2019 году сумма вложений составит 6 миллионов для завода и 383 тысячи – для горного передела.

Борьба с фальсификатом

«Ангарсцемент» ведет активную борьбу с фальсифицированной продукцией. Подделок в Иркутской области не так много, как в других регионах СФО, однако они есть. Директор по связям с общественностью АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» (крупный акционер АО «Ангарскцемент») Дарья Мартынкина сообщила, что в Сибирском федеральном округе контрафакт наиболее распространен в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Меры по решению данной проблемы принимаются на разных уровнях, в том числе на государственном. Так, с марта 2016 года все виды цемента включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Результат – сокращение объемов фальсифицированного цемента. По данным исследовательского центра «Международная торговля и интеграция», в 2015 году доля незаконного оборота цементной продукции в России составляла 11,7 млн тонн или 18% от общего объема потребления цемента. В 2016-м этот показатель снизился до 8,9 млн тонн (16%), в 2017 году – до 6,1 млн тонн (11%).

- С началом «высокого» строительного сезона количество поддельного цемента на рынке растет. Чаще всего мошенники пытаются сбыть свой товар в 50-килограммовых бумажных мешках. В условиях падения платежеспособного спроса на недвижимость застройщики, прежде всего, небольшие компании, вынуждены возводить объекты в режиме жесткой экономии средств и ресурсов. Это позволяет продавать им фальсификат по демпинговым ценам, с которыми не могут конкурировать предложения цементников, выпускающих продукцию в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов. Применение в строительстве некачественного цемента создает реальную угрозу жизни и здоровью людей. От характеристик цемента во многом зависит надежность и долговечность объектов, возводимых с его использованием. Применение некачественной продукции ведет к возникновению серьезных дефектов конструкций – от растрескивания и преждевременного ветшания до внезапного обрушения, -  рассказала Дарья Мартынкина.

Представитель «Сибирского цемента» подчеркнула, что для кардинального решения проблемы необходимо объединить усилия органов государственной власти, надзорных ведомств, общественных структур, а также законопослушных производителей цемента. Так в апреле 2018 года состоялось заседание круглого стола по вопросам, связанным с оборотом некачественного цемента в Сибирском федеральном округе. Далее проблема обсуждалась на федеральном уровне: в мае – в Общественной палате РФ, в ноябре – в рамках VI Международного форума «Антиконтрафакт-2018». В 2019 году работа в данном направлении продолжилась.

Генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев отметил, что комбинат вносит свой вклад в противодействие распространению фальсификата. В 2019-м сотрудники отдела внутреннего контроля комбината совместно с уполномоченными органами осуществили 62 выезда по местам оптовой и розничной продажи цемента в Иркутской области, где проверили 194 торговые точки. В результате выявлен один факт реализации несертифицированной продукции, по которому в отношении лица, осуществлявшего продажу, представителями СМТУ Росстандарта по Иркутской области составлен административный протокол по ст. 14.43 КоАП РФ. Санкции по данной статье предусматривают штраф до 300 000 рублей.

«Сибирский цемент» и «Ангарскцемент» призывают потребителей быть внимательнее: при покупке цемента необходимо убедиться, что его производитель имеет сертификаты, подтверждающие соответствие продукции нормам государственных стандартов. Если таких документов нет или на упаковке тарированного цемента отсутствует знак соответствия требованиям ГОСТа, не размещены сведения о номере и сроке действия сертификата, от приобретения такого товара нужно отказаться.

Забота о сотрудниках

Для удобства работников «Ангарскцемента» и карьера «Перевал» в 2019 году приобрели два автобуса на 50 мест, 30 из которых – посадочные. Комфортабельный транспорт доставляет заводчан к месту работы, а после трудового дня – домой.

Проводится большая работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации сотрудников. Два года назад «Ангарскцемент» получил лицензию на ведение образовательной деятельности и теперь самостоятельно подготавливает для себя кадры.

– Единственное предприятие, которое выпускает специалистов для нашей отрасли, например, машинистов вращающейся печи или машинистов грейферного крана, находится в Белгороде. Поэтому мы развиваем, во-первых, наставничество – ветераны предприятия передают свой опыт молодым сотрудникам. Во-вторых, мы у себя внутри завода обучаем людей редким профессиям, – отметил генеральный директор «Ангарскцемента».

Высокий уровень подготовки работники АО «Ангарскцемент» показывают в различных конкурсах профмастерства. В феврале команда ангарских цементников приняла участие в четвёртом межзаводском конкурсе «Территория профессионалов», организованном холдинговой компанией «Сибирский цемент». Двум участникам сборной удалось завоевать серебро в личном зачёте.

– В этом году на нашей территории впервые прошел «Слет механиков», в котором приняли участие специалисты с разных цементных заводов Сибири. В течение двух дней механики состязались между собой в теоретических и практических дисциплинах. Должен отметить, что наши механики уже второй год подряд становится лучшими в этом конкурсе, – сообщил Дмитрий Киреев.

В 2019 году «Ангарскцемент» закупил и установил обучающее-контролирующую ПК-систему «ОЛИМПОКС», позволяющую специалистам без отрыва от производства обучаться и проверять знания по охране труда и безопасности. Системой воспользовались 120 заводчан. Также комбинат вступил в федеральную программу по профессиональному обучению и переподготовке сотрудников предпенсионного возраста. В этом году 19 специалистов смогут повысить квалификацию или приобрести новую.

Предприятие продолжает реализацию социальной программы. В 2019 году на поддержку пенсионеров завода, специалистов и их детей будет направлено 4,9 млн рублей.

Еще в 2012 году на комбинате создан благотворительный фонд, средства для которого вносят сами заводчане, а идут они на поддержку пенсионеров, а также работников, попавших в трудную жизненную ситуацию.  В 2019 году за помощью обратились 17 человек, им перечислено 137 тысяч рублей. Со дня основания фонда финансовую поддержку получили 228 человек на общую сумму 1,5 млн рублей.

На заводе и на карьере имеются здравпункты, оснащенные современным оборудованием. Также на территории работает столовая, где в домашней обстановке можно приобрести питание в самого высокого качества.

Планы на 2020 год

В будущем году специалисты «Ангарскцемента» прогнозируют увеличение выпуска продукции на 11% к уровню 2019-го. Это, в первую очередь, связано с тем, что в регионе продолжится реализация федеральных программ. Более того, летнее наводнение, понизившее спрос на цемент во второй половине 2019 года, должно дать и рост, так как должно быть построено много жилья для пострадавших во время ЧС. Также есть планы обеспечивать цементом объекты второй ветки БАМа. Также АО «Ангарскцемент» готово поставлять продукцию для возведения цементобетонных дорог.

«Ангарскцемент», наращивая объемы производства, делает ставку на неизменно высокое качество производимой продукции, достойный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту. Сегодня комбинат, как и многие другие цементные заводы Сибири, по-прежнему загружен меньше, чем наполовину от фактической мощности, составляющей 1,3 млн тонн цемента в год. Однако завод готов увеличить объёмы по первому требованию рынка и обеспечить качественным цементом всех потребителей.

Алина Майская, Телеинформ. Фото предоставлено АО «Ангарскцемент».

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
ИНК: прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении не нанес ущерба окружающей среде21.11.2019
Усть-Кутский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Прорыв водовода на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, который случился 18 ноября, не нанес ущерба окружающей среде. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.
«Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций АО «Труд»21.11.2019
2019-11-21-09-24-58
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Московская биржа» 14 ноября зарегистрировала программу облигаций АО «Труд» серии 001Р и объемом до 1 млрд рублей включительно. Облигации размещаются на срок до 10 лет. Программе присвоен идентификационный номер 4-40446-N-001ЗР-02Е, сообщает пресс-служба компании.
В Бурятии в 2021 году собираются начать реконструкцию двух рыбоводных заводов21.11.2019
Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии планируют начать обновление Большереченского и Селенгинского экспериментального рыбоводных заводов в 2021 году. Сейчас готовится проектно-сметная документация.
В 2020 году в Байкал планируют выпустить около 550 миллионов мальков омуля21.11.2019
Иркутская область, Бурятия, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам нерестового периода байкальского омуля в 2019 году в инкубаторы рыбоводных заводов Бурятии загрузили около 670 млн икринок. Это на 140 млн или 28% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что к маю в реки Бурятии выпустят около 550 млн мальков омуля.
День ВСЖД прошел в Законодательном собрании Иркутской области21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы развития железнодорожного сообщения в Приангарье обсудили сегодня в Законодательном собрании Иркутской области на пленарном заседании под руководством спикера регионального парламента Сергея Сокола в рамках Дня Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом пишет пресс-служба ЗС.
Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»21.11.2019
2019-11-21-08-43-35
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - У предпринимателей Иркутской области вырос спрос на подключение онлайн-касс «Ростелекома». Как отмечают в компании, в текущем году более 300 организаций малого и среднего бизнеса Приангарья планируют подключить эту услугу.
КСП Иркутской области предложила начинать работу над региональным бюджетом раньше21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-Счетная палата Иркутской области предложила впредь начинать работать над проектом областного бюджета заблаговременно.
Наталья Дикусарова: работа над бюджетом Иркутской области-2020 будет жесткая и кропотливая21.11.2019
-2020-
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Бюджет Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов принят в первом чтении.
Tele2 запускает для АО «ГЛОНАСС» нового виртуального оператора21.11.2019
2019-11-21-08-20-40
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 запускает нового виртуального оператора для АО «ГЛОНАСС». С созданием этого MVNO Tele2 выходит в М2М-сегмент и расширяет сотрудничество с крупными государственными заказчиками, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.
Губернатор заявил, что около 4 миллиардов рублей вернется в бюджет Приангарья из федерации за оплату жилищных сертификатов21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Около 4 миллиардов рублей компенсируют Иркутской области из федерального бюджета. Эти средства в оперативном режиме направлялись из регионального бюджета на оплату жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
«Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента21.11.2019
2019-11-21-05-40-45
Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ангарскцемент» до конца 2019 года планирует произвести 614 тысяч тонн цемента. Этот показатель близок к результату прошлого года. Сейчас на предприятии подводят итоги строительного сезона и планируют работу на будущий год.
Вернинский ГОК внедряет инновации и наращивает производство21.11.2019
2019-11-21-03-54-40
Бодайбинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вернинский ГОК («Полюс Вернинское») – предприятие ПАО «Полюс» – крупнейшей золотодобывающей компании России – динамично развивается, внедряя новые технологии и планируя к 2021 году увеличить годовой объем переработки руды до 3,5 млн тонн.
Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты21.11.2019
2019-11-21-02-33-59
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 и 20 ноября в торжественной обстановке новым членам Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вручили свидетельства и членские билеты, подтверждающие причастность к деятельности системы ТПП России. С начала года членами ТПП ВС стали 39 компаний, в целом палата сегодня объединяет более 300 представителей регионального бизнеса, сообщает пресс-служба организации.
«Полюс» признан одним из лучших работодателей России21.11.2019
Бодайбинский район, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Полюс», крупнейший производитель золота в России, названо журналом Forbes одним из лучших работодателей в стране. Компания заняла в соответствующем рейтинге второе место и опередила не только других золотодобытчиков, но и «Газпром», «Сбербанк», ВТБ и «Яндекс».
«Спасибо от Сбербанка» научит держателей молодежных и пенсионных карт грамотно распоряжаться финансами20.11.2019
Москва, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности Сбербанка запускает ряд изменений, которые помогут ещё выгоднее распоряжаться бонусами «Спасибо». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приставы обязали дорожников, которые ремонтировали Покровскую развязку в Иркутске, компенсировать вред, нанесенный Ангаре20.11.2019
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Судебные приставы обязали коммерческую фирму, которая реконструировала Покровскую развязку в Иркутске, выполнить требования природоохранного законодательства. По решению Кировского районного суда дорожники должны были компенсировать вред, нанесенный биологическим ресурсам реки Ангара, сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
Жителям Приангарья за 2018 год начислили более 4 миллиардов рублей налогов20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области физическим лицам начислено 4,2 млрд рублей имущественных налогов за 2018 год, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по региону.
В Иркутской области отклонены инициативы городских округов по увеличению доходной части своих бюджетов20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Инициативы мэров Ангарска и Братска по перераспределению налоговых доходов между территориями и областью отклонены.
Бивень мамонта чуть не вывезли в Китай из Иркутска20.11.2019
2019-11-20-05-30-55
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы таможенного поста Аэропорт Иркутск Иркутской таможни предотвратили незаконный вывоз в Китай предмета палеонтологии – бивня мамонта. Его обнаружили в багаже туриста из КНР в ходе таможенного досмотра багажа пассажиров, вылетающих из Иркутска в Пекин.
Эдуард Дикунов: в руках мэров налога на имущество организаций в Иркутской области может стать больше20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательную инициативу мэра Ангарска Сергея Петрова 20 ноября рассматривают в Законодательном собрании Иркутской области. Между тем, накануне на заседании регионального совета законопроект получил отрицательное заключение.
Станислав Новиков о причинах финансового бума и перспективах фондового рынка20.11.2019
2019-11-20-04-23-13
Российская Федерация, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сейчас на Мосбирже насчитывается более 3 млн счетов частных лиц, причем за неполный 2019 год на фондовый рынок пришли более 1 млн новых клиентов. По прогнозам «БКС Премьер», в течение ближайших лет количество частных инвесторов может вырасти до 7-10 млн человек. Зампред правления ФГ БКС, глава «БКС Премьер» Станислав Новиков объяснил, чем вызван этот инвестиционный бум и рассказал, чего ждать от финансового рынка в перспективе.
В Осинском районе черный лесоруб попался на взяточничестве20.11.2019
Осинский район, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Осинском районе полицейские в начале ноября задержали КамАЗ, груженный древесиной. Документы на лес отсутствовали. При попытке откупиться от полиции сопровождающий был задержан.
РУСАЛ принимает заявки на конкурс развития городских пространств с общим фондом 500 млн рублей20.11.2019
Иркутская область, Москва, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о начале приема заявок на участие в десятом юбилейном конкурсе проектов «Территория РУСАЛа», общий фонд которого составляет полмиллиарда рублей.
Минфин Иркутской области отказался поддерживать проект бюджета региона на 2020 год20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова 19 ноября на заседании бюджетного комитета регионального Заксобрания заявила, что не может поддержать проект бюджета Приангарья на 2020 год.
Минэконом Иркутской области прогнозирует увеличение в 2020 году объёма инвестиций до 380 миллиардов рублей20.11.2019
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Объём инвестиций в Иркутской области в 2020 году, по прогнозам Минэкономразвития региона, увеличится по сравнению с 2019 годом на 5,3% и составит 380 млрд рублей. Об этом на заседании бюджетного комитета Заксобрания области сообщила замминистра Марина Петрова.
На сессию Заксобрания вынесут налоговый законопроект мэра Ангарска19.11.2019
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Налоговый законопроект мэра Ангарска Сергея Петрова обсудят 20 ноября на сессии Заксобрания Иркутской области в первом чтении. Документ получил одобрение бюджетного комитета 19 ноября.
«Ростелеком» вошёл в число лучших предприятий и организаций Иркутской области19.11.2019
2019-11-19-09-49-52
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Ростелеком» стал одним из лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области. Почётное звание присваивается за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона по итогам 2018 года. Церемония награждения состоялась в правительстве Приангарья 14 ноября 2019 года и была приурочена ко Всемирному дню качества, сообщает пресс-служба компании.
Соглашения о субсидиях местным бюджетам из регионального в Иркутской области планируют заключать до 15 февраля19.11.2019
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены сдвинуть сроки заключения соглашений о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам. Сейчас это необходимо делать до 1 апреля, предлагается установить срок до 15 февраля. Такую поправку в закон «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» внёс губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Арбитражный суд поддержал решение о признании недействительными ряда договоров Лесхоза Иркутской области19.11.2019
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Четвертый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Иркутской области по иску прокурора региона о признании недействительными договоров по передаче Лесхозом Иркутской области сторонней организации хлыстовой древесины.
Иркутскстат: в 2019 году в Приангарье себе в убыток работают больше четверти предприятий19.11.2019
-2019-
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В январе-сентябре 2019 года крупные и средние предприятия Иркутской области получили 237,9 млрд рублей прибыли и 6,5 млрд рублей убытков. В сравнении с январем-сентябрем прошлого года прибыль (без учета инфляции) снизилась на 0,8%, убытки выросли в 1,7 раза, сообщает Иркутскстат.
Сергей Сокол: в Иркутской области подготовят предложения в проект закона по улучшению инвестклимата19.11.2019
2019-11-19-04-23-22
Иркутская область, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время в Иркутской области будет организовано масштабное обсуждение вопросов поощрения капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в регионе.
Рефинансировать кредиты к Новому Году предлагает Дальневосточный банк20.11.2019
2019-11-19-02-15-24
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Дальневосточный банк приглашает рефинансировать кредиты сторонних банков по сниженной ставке 9,9%*. Предложение предусматривает возможность уменьшения ежемесячного платежа, объединения нескольких действующих кредитов в один, а также получение дополнительных средств наличными.
«Спасибо от Сбербанка» начислит до 15% бонусов при оплате покупок по QR-коду19.11.2019
Москва, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о запуске акции, в рамках которой клиенты, оплачивая покупки посредством сканирования QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут получать бонусы СПАСИБО. Акция действует до 31 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим национальным оператором Таджикистана Tcell19.11.2019
Москва, 19.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о подписании договора с Tcell, одним из крупнейших операторов мобильной связи, действующим на территории Республики Таджикистан, о приеме платежей от физических лиц в Сбербанк Онлайн и сети терминалов Сбербанка, сообщает пресс-служба финансовой организации.
В Иркутской области с начала 2019 года из числа должников по зарплате вышли более 30 компаний18.11.2019
Иркутская область, 18.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На предприятиях Иркутской области погашена задолженность по заработной плате на сумму более 136,7 млн рублей. Общая задолженность, по данным на 1 ноября, составляет 8,4 млн рублей в четырёх организациях. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске