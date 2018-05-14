Ангарскцемент готов к строительному сезону-2018

Ангарск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский цементно-горный комбинат готов к «высокому» строительному сезону-2018. Во всех подразделениях предприятия завершены плановые ремонты оборудования. На расположенном в Слюдянке «Карьере Перевал», который является сырьевой базой завода, выполнены работы на щековых дробилках Щ-20 №1 и 2, на молотковой дробилке СМД-117. На конвейере №5 дробильно-сортировочной фабрики обновлен участок транспортерной ленты длиной 90 погонных метров. На буровом станке № 6 СБШ-200 проведен ремонт ходовой тележки, заменены аспирационные фильтры. У экскаватора ЭКГ-5А обновлены изношенные детали напорного и ходового механизмов. В марте парк карьерной техники пополнили тяжелый бульдозер Komatsu D155A-5, а также самосвал БелАЗ-7555В грузоподъемностью 55 тонн. Согласно графику мероприятий по сервисному обслуживанию агрегатов выполнены работы на печах №2 и 3, на трех сырьевых и семи цементных мельницах. Сделан капитальный ремонт установки тарирования продукции в мешки по 50 кг. Проведена ревизия оборудования на установке по отгрузке строительного материала в однотонные мягкие контейнеры, выполнены регламентные процедуры на станции насыпки навального цемента в автотранспорт. Проверено техническое состояние механизмов кранового хозяйства. К 1 мая комбинат заполнил силоса цементом, сформировав запас в объеме 30 тысяч тонн. Это позволит исключить возможность срыва поставок продукции потребителям в «высокий» сезон, сообщает пресс-служба Ангарскцемента. В 2018 году на заводе начнется масштабная реконструкция нескольких объектов. В частности, запланирована модернизация надсилосной галереи и системы обеспыливания цементных силосов, а также системы аспирации вращающейся печи № 1. В рамках первого проекта специалисты завершают подготовку рабочей документации. Когда она пройдет экспертизу, на предприятии приступят к закупке современной техники и строительно-монтажным работам. Для реализации второго проекта сейчас выбирают поставщика оборудования. Новый электрофильтр на вращающейся печи №1 планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Помимо этого, на комбинате модернизируют систему замкнутого цикла помола цемента на цементных мельницах №6 и 7, установят на них новые рукавные фильтры. Переход на выпуск сепарированного цемента поможет снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции АО «Ангарскцемент». Еще одна цель запланированных мероприятий – уменьшить количество выбросов, поступающих в атмосферу. В первом квартале 2018 года комбинат выпустил 52 тысячи тонн цемента – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем продукции, реализованной с января по март, увеличился на 4% – до 47 тысяч тонн. – Рынок постепенно «оживает», однако в целом в СФО потребление цемента падает, поэтому делать оптимистичные прогнозы по Восточной Сибири преждевременно, – говорит генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – С мая по сентябрь на предприятии будут работать три вращающиеся печи. Мы полностью готовы к высоким нагрузкам и сможем в срок обеспечить всех потребителей качественными строительными материалами. Фото пресс-службы Ангарскцемента Последние два года были для предприятия непростыми: в 2015-2016 годах из-за спада в строительной отрасли сокращалось потребление цемента в регионе отгрузок комбината, объемы продаж снижались. При этом в Восточной Сибири рынок «проседал» сильнее, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Так, в 2015 году в Иркутской области спрос на цемент стал ниже на 23,5%, в Забайкальском крае – на 22%, в Бурятии – на 26%. В следующем году падение продолжилось: потребление цемента в этих регионах сократилось на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Соответственно, уменьшилось и количество реализованной предприятием продукции: в 2015 году – на 22% к уровню 2014 года, в 2016 году – на 10% относительно 2015 года. В 2017 году ситуация изменилась: спрос на цемент в регионе отгрузок комбината увеличился на 13% к уровню 2016 года, на 13% вырос и годовой объем продаж. Эту тенденцию на предприятии объяснили ускорением темпов жилищного строительства в Иркутской области, активным переселением граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, в 2016 году Приангарье вступило в социально значимую федеральную программу по возведению и ремонту школ «Большая перемена», в 2017 году проводились масштабные работы по ее реализации. Всего в 2018 году на Ангарском цементно-горном комбинате, годовая мощность которого составляет 1,3 млн тонн цемента, планируют произвести 610 тысяч тонн продукции, что соответствует уровню 2017 года. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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