«Ангарскцемент» отметил День строителя

Ангарск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Работники и ветераны АО «Ангарскцемент» отметили День строителя: торжество, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось 10 августа в ДК «Энергетик» и объединило более ста человек. В тот же день около 100 представителей обособленного подразделения предприятия – «Карьера Перевал», расположенного в Слюдянке, – собрались в Доме культуры «Перевал».

В холле ДК «Энергетик» была организована фотозона – инсталляция из шаров в корпоративных цветах. Сфотографировавшись на память, гости проходили в зрительный зал. Мероприятие началось с лазерного шоу. Барабанщицы и фанфары оповестили о старте концертной программы.

Перед цементниками выступил генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. Он подвёл итоги работы комбината в первой половине 2018 года и поздравил присутствующих с праздником.

«С января по июнь предприятие выпустило 260 тыс. тонн цемента – на 7% больше, чем за первые шесть месяцев 2017-го. Сегодня завод успешно реализует масштабные проекты по реконструкции значимых объектов, обновляет парк специальной техники, обеспечивает достойный уровень сервиса для клиентов. В регионе своих отгрузок комбинат полностью удовлетворяет спрос на цемент, который за полгода увеличился на 5% по сравнению с аналогичным показателем 2017-го, – сказал Дмитрий Сергеевич. – Когда объёмы потребления продукции растут, профессиональный праздник радует особенно, поэтому прежде всего желаю нам, чтобы спад в строительной отрасли закончился. От души благодарю работников и ветеранов «Ангарскцемента» за преданность общему делу и родному предприятию!»

Также цементников поздравили первый заместитель мэра Ангарского городского образования Михаил Эдуардович Головков и председатель Думы Ангарского городского округа Александр Александрович Городской. Представители власти отметили вклад Ангарского цементно-горного комбината в развитие округа и региона.

Трогательные и красивые концертные номера для зрителей подготовили юные артисты из цирковой студии «Пирамида» и танцевального ансамбля «Фиеста». Также со сцены прозвучали патриотические песни «Улыбнись, Россия!» и «Гимн строителям».

После церемонии награждения лучших работников-2018 собравшимся показали фильм «Прочность на века», посвященный истории и сегодняшним победам предприятия. Сюрпризом для гостей стал видеоролик, составленный из фотографий, иллюстрирующих жизнь коллектива «Ангарскцемента».

К работникам и ветеранам «Карьера Перевал» обратился руководитель подразделения, директор по горным работам АО «Ангарскцемент» Ибрагим Юнусов. Поблагодарив коллег за добросовестный труд, Ибрагим Нариманович отметил, что от результатов работы горного передела во многом зависит деятельность других цехов и отделов комбината. К поздравлениям присоединились мэр муниципального образования «Слюдянский район» Алексей Шульц и глава Слюдянского муниципального образования Владимир Сендзяк.

На каждой площадке наградили лучших работников. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели 38 сотрудников отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами Союза строителей Иркутской области, Министерства строительства региона, АО «Ангарскцемент», а также губернатора Иркутской области, мэра Ангарского городского образования, глав Слюдянского района и поселения.

Ещё 18 заводчан и девять работников «Карьера Перевал» получили сертификаты, подтверждающие, что их фотографии занесены на Доску почёта АО «Ангарскцемент». На комбинате это – высшая трудовая награда. Звание «Ветеран АО «Ангарскцемент» присвоено двум цементникам. Всем награждённым вручены денежные премии.

В завершение торжеств подведены итоги седьмой общезаводской Спартакиады, проходившей с сентября 2017-го по август 2017-го и включавшей соревнования по 18 дисциплинам. По результатам всех турниров третьей стала сборная «Складская служба». На второй ступени пьедестала почета – представители цеха «Помол сырья и клинкера». Лидерство третий год подряд удерживают сотрудники цеха «Обжиг». Подразделения-призёры Спартакиады награждены денежными премиями.

По сообщению пресс-служба АО «Ангарскцемент»