«Ангарскцемент» отпраздновал День строителя-2019

Ангарск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны и работники АО «Ангарскцемент», а также обособленного подразделения предприятия «Карьер Перевал» отметили профессиональный праздник – День строителя. Торжества, состоявшиеся 9 августа в ДК «Энергетик» и ДК «Перевал» (г. Слюдянка), объединили более 180 человек.

Мероприятие в Ангарске открыл генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. Он подвёл итоги работы комбината в первой половине 2019 года и поздравил присутствующих с праздником.

– За шесть месяцев комбинат выпустил 264 тыс. тонн цемента – на 2% больше, чем в январе–июне 2018-го, – сказал Дмитрий Сергеевич. – В этом году мы завершаем два масштабных инвестиционных проекта – запуск в эксплуатацию электрофильтра вращающейся печи №1 и установку 25 новых рукавных фильтров на цементные силоса. Продолжается техническое перевооружение и других производственных объектов. Так, в рамках инвестиционной программы мы расширили автопарк предприятия до восьми цементовозов, приобрели крупнотоннажный самосвал и бульдозер. Весной на завод поступил новый грейферный кран. На «Карьер Перевал» прибыл поливомоечный пескоразбрасыватель, а также комфортабельный автобус для доставки сотрудников на работу и домой. Всё это говорит о том, что в жизни комбината начался новый этап развития. Всех работников и ветеранов благодарю за преданность общему делу и родному предприятию.

Также цементников поздравили заместитель мэра Ангарского городского образования Андрей Сафронов и председатель Думы Ангарского городского округа Александр Городской. Представители власти отметили вклад Ангарского цементно-горного комбината в развитие округа и региона.

Трогательные красивые концертные номера для зрителей подготовили юные артисты из цирковой студии «Пирамида», танцевального ансамбля «Фиеста», а также ребятишки из подшефного детского сада № 76. Приятным подарком для гостей стал видеоролик с фотографиями, иллюстрирующими жизнь коллектива «Ангарскцемента». Каждый желающий мог сделать снимок на память в фотозоне малого зала ДК «Энергетик».

В Слюдянке на празднике в честь Дня строителя собрались около 80 представителей «Карьера Перевал». К ветеранам производства и сотрудникам подразделения обратилась исполняющая обязанности директора по горным работам АО «Ангарскцемент» Лариса Филиппова. Поблагодарив коллег за труд, Лариса Владимировна отметила, что добыча сырья – первое звено в производственной цепочке по выпуску цемента, поэтому от результатов работы горного передела во многом зависит деятельность других цехов и отделов комбината. К поздравлениям присоединились мэр муниципального образования «Слюдянский район» Алексей Шульц, глава Слюдянского муниципального образования Владимир Сендзяк и председатель Думы Слюдянского городского поселения Александр Тимофеев.

Сюрпризом для гостей стала презентация летописи «Карьера Перевал»: ветеран труда АО «Ангарскцемент» Ольга Семагина представила коллективное произведение пенсионеров горного передела – самодельную книгу, содержащую фотографии и газетные очерки о работниках карьера. Самый ранний снимок датируется 1959 годом, статья – 1978-м.

В праздничный день лучшие работники производственной площадки и карьера АО «Ангарскцемент» получили заслуженные награды. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели 40 сотрудников отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Иркутской области, министерства строительства региона, АО «Ангарскцемент», а также мэра Ангарского городского округа и глав Слюдянского района и поселения. Впервые на комбинате вручена почётная грамота Законодательного Собрания Иркутской области, её обладательницей стала начальник отдела управления персоналом Татьяна Захарова. Имена 18 заводчан и 9 работников «Карьера Перевал» занесены на доску почёта предприятия. Звание ветерана АО «Ангарскцемент» присвоено двум цементникам и двум горнякам. Всем награждённым вручены денежные премии.

Кроме того, в ходе торжеств стали известны итоги восьмой Общезаводской спартакиады, проходившей с сентября 2018-го по июль 2019-го и включавшей соревнования по 18 дисциплинам. По результатам всех турниров третье место заняла сборная «Складской службы», второе – представители цеха «Помол сырья и клинкера». Победителями признаны сотрудники «Обжига», удерживающие лидерство четвёртый год подряд. Призёры спартакиады также награждены денежными премиями.

По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент»