«Ангарскцемент» признали одним из лидеров рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области

Ангарск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), – АО «Ангарскцемент» заняло второе место в группе «Строительный комплекс» Рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области. Завод награждён как предприятие, внёсшее значительный вклад в социально-экономическое развитие региона по итогам 2018 года. Лидеров рейтинга определяла комиссия, в состав которой вошли представители Иркутскстата и профильных министерств Иркутской области. Анализируя результаты деятельности предприятий-конкурсантов в 2018 году, эксперты оценивали финансово-экономические, инвестиционные, социальные показатели. «Ангарскцемент» регулярно принимает участие в проекте и неизменно входит в тройку лидеров группы «Строительный комплекс». На протяжении 63-х лет Ангарский цементно-горный комбинат снабжает стройки Иркутской области высококачественным цементом. Годовая мощность завода – 1,3 млн тонн цемента, однако сейчас он загружен лишь на треть. В 2018-м комбинат направил потребителям 617 тыс. тонн стройматериала, в этом году планирует реализовать примерно столько же – 620 тыс. тонн. Тем не менее, с 2017 года предприятие отмечает улучшение ситуации на цементном рынке Приангарья после спада в строительной отрасли, зафиксированного в 2015-2016 гг. Положительные изменения начались с реализации социально значимых правительственных программ – проектов по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также по возведению и ремонту школ. С января 2019-го ангарский цемент активно используется при возведении Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. С апреля завод приступил к поставкам продукции для группы «Илим», осуществляющей строительство новых цехов на целлюлозно-бумажных комбинатах в городах Братск и Усть-Илимск. Для удобства заказчиков АО «Ангарскцемент» развивает услугу по доставке продукции собственным автотранспортом, постепенно обновляет парк автоцементовозов, осваивает и предлагает новые виды упаковки. Так, клиенты комбината высоко оценили преимущества палетированного цемента – спрос на него возрос с 2018-го года. Стоит отметить и вклад «Ангарскцемента» в улучшение экологии региона. В 2019-м году на комбинате завершены три крупных инвестиционных проекта экологической направленности, стартовавшие в 2017-м. Общая сумма затрат на реализацию данных проектов составила 381 млн рублей. В следующем году техническое перевооружение цехов с установкой современного обеспыливающего оборудования будет продолжено. «Ангарскцемент» – стабильно работающее предприятие с богатой историей. Высокая оценка независимых экспертов, составляющих Рейтинг, – показатель значительной степени доверия комбинату, – комментирует генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Мы точно в срок отгружаем потребителям высококачественную продукцию и выполняем все обязательства перед партнёрами и сотрудниками. Завод гибко реагирует на любые изменения рыночной ситуации, а они бывают непредсказуемыми. В этом году благоприятные тенденции к росту ёмкости рынка в Иркутской области прервали форс-мажорные обстоятельства – спрос на нашу продукцию в Приангарье упал на 0,6% из-за паводков, прошедших в июле-августе. В следующем году пострадавшим от наводнений территориям потребуется цемент для восстановления жилищного фонда, и мы готовы увеличить производство стройматериала по первому требованию рынка». СПРАВКА: Ангарский цементно-горный комбинат – одно из ведущих предприятий строительной отрасли Восточной Сибири. Сырьевой базой завода является «Карьер Перевал» (г. Слюдянка). Мощность комбината – 1,3 млн тонн цемента в год. Завод производит портландцемент классов ЦЕМ Ι 42,5Н, ЦЕМ ΙΙ /А-З 32,5Б, ЦЕМ I 42,5Н ДП, а также марки ПЦ 500-Д0-Н. Строительные материалы проходят строгий контроль качества и полностью соответствуют требованиям российских стандартов. География поставок включает Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Бурятию. Продукция отгружается потребителям в мешках по 50 кг, в МКР по одной тонне и навалом. В настоящее время на комбинате реализуют проекты по модернизации оборудования, повышению уровня экологической безопасности производства, обеспечению социальной стабильности. Завод отмечен Орденом Трудового Красного знамени, многочисленными наградами в области экологии, качества продукции и меценатства. В течение 63 лет ангарские цементники ведут работу под девизом «Качественный цемент – наша традиция!» Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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