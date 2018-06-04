«Ангарскцемент» стал серебряным призёром выставки «Байкальская строительная неделя»

Ангарск, Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Ангарскцемент» стало серебряным призёром выставки «Байкальская строительная неделя», проходившей в иркутском «СибЭкспоЦентре» с 23 по 26 мая. По итогам форума предприятие отмечено дипломом «За вклад в насыщение регионального рынка новыми технологиями, строительными материалами, услугами и высокий уровень работы персонала на выставке». В 2017 году Ангарский цементно-горный комбинат произвёл 603 тыс. тонн цемента, реализовал 606 тыс. тонн, доставив продукцию всем потребителям точно в срок в необходимых им объёмах. Предприятие ведёт модернизацию производства, внедряет современные стандарты работы, повышает уровень сервиса и продолжает вносить свой вклад в развитие региона на протяжении 60-ти лет. В этом году крупнейшая в регионе выставка строительных технологий, оборудования, материалов и услуг «Байкальская строительная неделя» проводилась уже в 23 раз, участие в ней приняли более 100 компаний из Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Могилёва и других городов. По данным организаторов, площадку форума, на которой работали и другие выставки, за четыре дня посетили более 16 тысяч человек. «В строительном комплексе сейчас начинается высокий сезон, надеюсь, что будут результаты, которые мы от него ожидаем и которые будут не хуже, чем в прошлом году. За прошлый год мы установили немало рекордов, которыми удивили другие регионы – по объемам строительства и по срокам. Яркий пример – школа в поселке Молодёжном, прекрасный объект, который построен в рекордные сроки», – сказал на открытии выставки 23 мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ангарский цементно-горный готов обеспечить потребителей региона высококачественными строительными материалами. В 2017-м именно масштабные работы в рамках федеральных программ по возведению и ремонту школ «Большая перемена», а также по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья помогли цементникам увеличить годовой объём продаж на 13%, в то время как в других регионах Сибири спрос на цемент за год упал на 4%. Всего в 2018-м на заводе планируют произвести 610 тыс. тонн продукции, что соответствует уровню 2017-го. На выставке АО «Ангарскцемент» продемонстрировало все виды выпускаемой продукции: портландцемент класса ЦЕМ II/А-З 32,5 Б (с добавками) и класса ЦЕМ I 42,5 Н (бездобавочный), марки 500 –Д0-Н, а также щебень различных фракций. На стендах комбината были представлены информационные материалы, посвященные разным видам отгрузки продукции. Ежедневно специалисты предприятия консультировали более ста человек. Особенно посетителей выставки интересовали вопросы приобретения цемента в розницу и признаки, по которым продукцию завода можно отличить от контрафакта. Гостям форума демонстрировали оригинальную упаковку стройматериалов «Ангарскцемента», оформленную в соответствии с требованиями государственных стандартов. Экспозицию комбината посетил и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев рассказал ему о готовности предприятия к «высокому» строительному сезону, о новых проектах экологической направленности, стартовавших на комбинате в 2018-м. В частности, на заводе идёт модернизация надсилосной галереи и системы обеспыливания цементных силосов, системы аспирации вращающейся печи № 1. Помимо этого, на предприятии модернизируют систему замкнутого цикла помола цемента на двух цементных мельницах. Цель мероприятий – уменьшить количество выбросов, поступающих в атмосферу. «Мы сформировали запас цемента в объёме 30 тыс. тонн, что исключит риск срыва поставок продукции потребителям в «высокий» сезон, – подчеркнул Дмитрий Киреев. – Сохраняем и другие конкурентные преимущества, в их числе стабильно высокое качество выпускаемых стройматериалов, достойный уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту. Организаторы «Байкальской строительной недели» высоко оценили работу предприятия – по итогам форума комбинат отмечен серебряной наградой». По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент» ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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