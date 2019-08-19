АНХК оказывает помощь жителям районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Практически вся Иркутская область откликнулась на призыв о помощи пострадавшим при наводнении жителям Тулуна и другим затопленным районам Приангарья. В зону подтопления попали восемь районов Иркутской области - 20 населенных пунктов.

В оказании помощи пострадавшим от паводка приняли участие крупные региональные предприятия. Так, Ангарская нефтехимическая компания на безвозмездной основе предоставила свои социальные объекты пострадавшим для временного пребывания.

Предприятие пригласило 154 школьника в возрасте от 6 до 16 лет из Нижнеудинска, Тулуна и Чуны в свой корпоративный оздоровительный лагерь «Здоровье». Отдыхать здесь ребята будут полную смену – с 10 по 31 августа. Для них предусмотрено пятиразовое питание, проживание в благоустроенных корпусах, медицинское сопровождение, организованы познавательная, культурная и спортивная программы.

Еще 50 человек (матерей с детьми) из Нижнеудинска получили путёвки в корпоративный санаторий «Родник». Помимо отдыха для них разработана индивидуальная медицинская программа, включающая лечебно-оздоровительные процедуры, специально подобранные для взрослых и детей.

Кроме того, дочерние общества АНХК готовы предоставить семьдесят рабочих мест для пострадавших. Будут трудоустроены специалисты рабочих специальностей и технические специалисты. Для них гарантируется стабильная заработная плата, льготы и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.

Совместно с жителями Приангарья работники компании активно участвуют в сборе и передаче вещей, продуктов питания, лекарств, посуды, бытовой химии и других необходимых средств для жителей затопленных районов. Для доставки гуманитарной помощи в зону паводка предприятие неоднократно выделяло грузовой транспорт.