Антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства запускают Tele2 и и фонд «Навстречу переменам»

Москва, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» запустили новый конкурса для некоммерческих организаций. В условиях пандемии он будет направлен на сохранение профессиональных команд и адаптацию их работы к новым реалиям, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи.

В этом году за победу поборются лидеры некоммерческих организаций, которые участвовали в прошлых программах «Навстречу переменам». Победители получат финансирование по 650 тыс. рублей и помощь в разработке антикризисной стратегии.

В 2020 году в условиях пандемии задача социального предпринимателя – сохранить профессиональную команду, вовремя перестроить работу и найти новые источники финансирования. В ответ на этот запрос фонд «Навстречу переменам» проведет конкурс для руководителей некоммерческих организаций, которые намерены добиться устойчивости в турбулентные времена.

Если целью предыдущих конкурсов было найти новые таланты в сфере социального предпринимательства, то в изменившихся реалиях организаторы скорректировали подход. Они решили поддержать некоммерческие организации, которые уже продемонстрировали потенциал социального воздействия и доказали социальный эффект для благополучателей. Помощь таким организациям особенно важна в условиях неопределенности, связанной с социально-экономическими последствиями пандемии COVID-19.

Участвовать в конкурсе могут некоммерческие организации, лидеры которых являются полуфиналистами, финалистами и победителями конкурсов фонда «Навстречу переменам» с 2012 по 2019 год. С запуска конкурса консультационную, информационную, финансовую поддержку от фонда получили более 300 человек – именно они могут побороться за победу. Многие из них создали некоммерческие организации, которые эффективно работают для детей, родителей, специалистов сферы детства.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 июня 2020 года на сайте фонда. В этом году эксперты и сотрудники фонда отберут для финала не более 15 участников. По его итогам 20-30 октября жюри определит восемь победителей, которые получат финансирование по 650 тыс. рублей. Всем полуфиналистам конкурса окажут поддержку в разработке антикризисной стратегии. Финалисты получат информационное сопровождение в регионе и консультационную помощь.

Конкурс будет проходить в несколько этапов, подробности – на сайте «Навстречу переменам» .

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За пять лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 365 тысяч детей и подростков.