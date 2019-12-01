Антон Логашов заявил, что в ТОСЭР Тулуна предложено установить 40 видов экономической деятельности

Тулун, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Обсуждение работы созданных территорий опережающего экономического развития прошло 30 ноября в формате видеоконференции с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. С докладом об Иркутской области выступил заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Иркутской области в моногородах Усолье-Сибирское, Саянск и Черемхово работают три ТОСЭР, в которых зарегистрировано 20 резидентов. По состоянию на 1 ноября 2019 года этими резидентами создано 610 новых рабочих места, вложено 434 миллиона рублей инвестиций.

– Как сегодня сказал глава региона, вопрос по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Тулуне решен положительно. Уже заключено шесть рамочных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР о намерениях реализовывать инвестиционные проекты в Тулуне. Вообще, предложено установить там более 40 видов экономической деятельности, – сказал Антон Логашов.

Кроме того, достигнуты предварительные договоренности с предпринимателями города по реализации ряда проектов: по созданию завода по производству тест-полосок для измерения глюкозы в крови, строительству мельничного комплекса для переработки зерна, производству палочек для еды, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта «Строительство ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения» и др.

Также на статус резидента тулунского ТОСЭР претендуют три малых предприятия с проектами по созданию пункта шиномонтажа, переработке дикоросов, открытию салона красоты претендуют на статус ТОСЭР «Тулун». Они сейчас завершают подготовку документов для получения займов в Фонде развития моногородов.

В целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для инвестиционных проектов в моногороде Тулун, в ближайшее время планируется заключить с Фондом развития моногородов генеральное соглашение о сотрудничестве.