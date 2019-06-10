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Экономика / Бизнес
11.06.2019

Антон Силуанов назвал причины низкого роста доходов россиян

Москва, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Первый вице-премьер страны Антон Силуанов объяснил, почему, несмотря на все предпринимаемые правительством меры, доходы россиян растут медленно. По его словам, на это есть две причины, сообщают argumenti.ru.

– Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы, – расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, – они тянут показатель реальных доходов вниз, – объяснил Антон Силуанов.

При этом он отметил, что увеличение объемов кредитов влечет за собой большую трату средств на уплату начисляемых процентов, передает РИА Новости.

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