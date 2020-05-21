Апелляционный суд отклонил протест арендатора о незаконности сделки на аренду лесного участка в Приангарье

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Иркутской области по иску региональной прокуратуры о признании незаконным заключения дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка категории «защитные леса».

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для обращения прокурора в суд послужило заключение в 2016 году министерством лесного комплекса региона с арендатором лесного участка дополнительного соглашения к договору аренды лесного участка общей площадью около 21 тысячи га, расположенного в Верхнеилимском и Железногорском участковых лесничествах, заключенного в 2011 году, с существенными нарушениями лесного и гражданского законодательства.

В ходе прокурорской проверки установлено, что указанным дополнительным соглашением изменены условия договора аренды путем включения санитарной рубки лесных насаждений, увеличения объема ежегодной заготовки древесины более чем в 100 раз, изменения размера арендной платы за пользование лесным фондом, что является существенными изменениями первоначальных условий договора и в соответствии с действующим законодательством могут быть изменены только по решению суда, которого не было. Кроме того, увеличение объема рубок за счет санитарно-оздоровительных мероприятий незаконно, поскольку лесопатологические обследования в данном случае не проводились.

В январе 2020 года арбитражный суд Иркутской области удовлетворил требования прокурора и признал дополнительное соглашение к договору аренды лесного участка категории «защитные леса» недействительным, с применением последствий недействительности сделки путем отмены государственной регистрации указанного дополнительного соглашения.

Не согласившись с принятым решением, арендатор его обжаловал. Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба – без удовлетворения.