Аппарат иркутского бизнес-омбудсмена будет сотрудничать с природоохранной прокуратурой

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области заключил соглашение о сотрудничестве с Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей, предупреждение, выявление и устранение нарушений прав, использование всех доступных правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и проведении совместных мероприятий.

Для обеспечения эффективной защиты прав бизнеса стороны намерены взаимодействовать в вопросах соблюдения баланса государственных, предпринимательских и общественных интересов, обмениваться информацией, проводить совместные приемы представителей бизнеса. Также предполагается участие сотрудников аппарата уполномоченного в выездных проверках, проводимых межрегиональной природоохранной прокуратурой.

Отметим, чтобы представители уполномоченного по защите прав предпринимателей приняли участие в проверке, необходимо заявление и письменное согласие от представителей бизнеса.

Также предполагается проведение совместных совещаний, работа по совершенствованию нормативно-правовой базы, участие сторон в научно-практических конференциях.