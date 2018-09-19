Ассоциация озерных регионов и экологический фонд имени Вернадского подписали в Иркутске соглашение о сотрудничестве

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября соглашение о сотрудничестве заключили Негосударственный экологический фонд имени Вернадского и Международная ассоциация озерных регионов (МАОР). Его подписание состоялось на пленарном заседании ассамблеи «Инновационное и экологически устойчивое развитие озерных регионов Евразии».

Экс-президент Словении, руководитель Группы высокого уровня по проблемам воды и мира «Международное водное содружество как инструмент мира» Данило Тюрк посетил мероприятие, чтобы познакомиться с работой ассоциации, поделиться своим мнением на «водные» темы и услышать другие.

– Водные проблемы связаны с глобальным кризисом, который вызывает напряженность. Поэтому и возникает момент, когда нужно создавать институты, которые могли бы решить проблемы, связанные с водой. Конечно, в Евразии проблема не стоит так остро, как, например, на Ближнем Востоке или в Африке. Но эта проблема должна быть глобальной, и включаться в нее должны все, – сказал он.

Заместитель генерального директора агентства по развитию и сотрудничеству федерального министерства иностранных дел Швейцарии Пио Веннубст отметил, что в его родной стране проблема загрязнения озер очень насущна. Решить эти вопросы по всему миру, считает он, можно только совместными усилиями.

– После заключения соглашения между, например, различными отраслями будет легче привлекать финансы. При этом ключевым актором является молодежь, которая понимает эти проблемы и может помочь их решить, – заявил он.

И.о. директора Европейского офиса программы ООН по окружающей среде Ян Дусик присутствовал еще на первом Байкальском водном форуме. Он отметил высокие результаты работы ассоциации по привлечению новых участников и выразил готовность работать с ассоциацией и расширять сотрудничество с разными странами.

– Основная часть мировых запасов воды находится под землей. Я считаю, большая часть проблем с ней не трансграничная, а межсекторальная. К примеру, для добычи полезных ископаемых на производстве требуется много воды – больше, чем количество, употребляемое населением. Так появляются конфликты, – заявил директор Женевского водного центра Франсуа Мюнгер.

В заключение гендиректор Международной ассоциации озерных регионов Александр Тимченко назвал основные цели организации – это не только защита озер и их биоразнообразия, но и привлечение образовательных и научных госучреждений к диалогу, способствующему развитию регионов по принципам «зеленой» экономики.

– Давайте вернемся в 1960-70-е годы. Женевское озеро тогда было одним из самых грязных в Европе. Но две страны, Швейцария и Франция, сумели договориться, и сейчас это – «жемчужина» Европы, уникальный и чистый водоем. Этот пример, наверное, надо брать за некую основу для дальнейшей работы ассоциации, – заявил он.

В настоящее время в организации выработали юридические аспекты приема новых участников. Сейчас поступило шесть заявок от стран бывшего СНГ, среди субъектов РФ пожелали вступить в ассоциацию Красноярский край и республика Саха (Якутия).