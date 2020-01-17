Авито: в Иркутске по итогам 2019 года готовый бизнес стал доступнее на 7%

Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году жители Иркутска больше всего интересовались приобретением торговых предприятий, компаний из сфер услуг и общественного питания, сообщает пресс-служба Авито.

По данным аналитиков, в целом по городу уже существующие компании стали выставлять на продажу на 2% реже, чем в 2018 году. Строительные компании дорожают, а сельхозкомпании становятся доступнее. При этом в городе средняя цена бизнеса снизилась за год на 7% – до 2,4 млн рублей.

В Иркутске максимальным спросом пользуется торговля (32%), следом идут сфера услуг (31%) и сфера общественного питания (15%). Горожане чуть больше интересовались нестандартным готовым бизнесом в категории «другое», чем в прошлом году (на него пришлось 9% спроса против 7% в 2018). Востребованность бизнеса в сфере производства снизилась на 2% за год.

– В целом по городу спрос со стороны потенциальных покупателей готового бизнеса снизился на 6% по сравнению с прошлым годом, – заявляют аналитики.

В 2019 году в городе число желающих продать готовый бизнес в Иркутске также снизилось: количество объявлений о его продаже сократилось на 2% по сравнению с аналогичным показателем за 2018 год.

Самым дорогим бизнесом по итогам года оказались сельхозкомпании со средней ценой 8,3 млн рублей. На втором месте – строительные компании стоимостью 6,5 млн рублей, причем они лидируют по темпам роста цены: +134% за год. Также в тройке лидеров по ценам находятся производственные предприятия со средней ценой около 4,3 млн рублей. На последних местах – торговля, особенно интернет-магазины, чья стоимость составила по итогам года в среднем 117 тысяч рублей.