Иркутск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Авито запускает межгородскую доставку в Иркутске с помощью сервиса Boxberry. Из-за ужесточения правил и режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса в России, многие столкнулись с трудностями в обычных процессах, в частности, связанных с получением товаров в пунктах выдачи. Авито запускает курьерскую доставку, чтобы пользователи сервиса могли соблюдать режим самоизоляции и чувствовали себя безопасно, сообщает пресс-служба компании. Услуга «Авито Доставка» доступна пользователям сайта с 2018 года. Это удобный и безопасный способ продать или купить свой товар. Партнерами проекта стали компании Boxberry, DPD, «Почта России» и Достависта. Товары под защитой «Авито» сейчас доставляются в 650 городов и более чем в 30 тыс. населенных пунктов России. С момента запуска услуги Авито осуществило около двух миллионов доставок. Сегодня Авито предлагает межгородскую доставку курьером для частных продавцов и покупателей. Доставку товаров можно будет заказывать из другого города в ближайший пункт выдачи Boxberry и вызвать курьера, который привезет посылку покупателю из пункта выдачи домой. На платформе доступна возможность безопасной бесконтактной оплаты. Покупатель в свою очередь может осмотреть товар, принять его или отказаться, если он не подошел. При этом покупателю вернутся деньги за товар и доставку. Такой тип услуги возможен в большинстве городов, в которых есть пункты выдачи заказов Boxberry. Доставку до пункта выдачи оплачивает покупатель, а заказать курьера до дома он может совершенно бесплатно до конца мая. Совсем скоро и у продавцов будет возможность отправить свой товар в другой город, также заказав курьера от Boxberry. Кроме того, в ближайшее время также появится доставка для индивидуальных предпринимателей. Раньше у магазинов на Авито не было возможности подключить Авито Доставку. Но совсем скоро такая услуга будет доступна для представителей СМБ на платформе Авито по всей России, сообщили в компании. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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