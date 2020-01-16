Банк «Солидарность»: Активная работа в Иркутской области продолжается

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутский филиал Банка вышел на новые рубежи, как в прямом, так и в переносном смысле. Филиал Банка «Солидарность» в Иркутске в прошлом году отпраздновал свое трехлетие. Хотя сам Банк был основан еще в 1990 году, открытие новых региональных филиалов стало частью провозглашенного руководством «Курса на Восток». В соответствии с утвержденной стратегией, Банк активно развивает отношения с партнерами в Китае, Вьетнаме и других странах Азии. За 2017-2019 годы были подписаны соглашения о сотрудничестве и налажены корреспондентские отношения с несколькими банками Китая (Industrial Bank, Harbin Bank, Heihe Rural Commercial Bank), с ведущим банком Вьетнама Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK). Банк является полноправным членом Российско-Китайского Финансового Совета. Иркутский филиал, следуя стратегии Банка, делает акцент на обслуживание корпоративных клиентов, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с контрагентами из стран Азии. Не случайно, девиз Банка - «Один пояс, один путь, один банк» - это отсылка к глобальному инфраструктурному проекту Китая, в который активно вовлечена и Россия. Хотя и для других клиентов, как физических, так и для юридических лиц, в Банке также представлена вся линейка банковских услуг и продуктов, причем весьма интересных. Специалисты Банка могут оказать не только стандартные банковские услуги, но и консультации по вопросам валютного законодательства, проверить правильность перевода внешнеторговых контрактов на китайском, вьетнамском, английском, немецком и других языках мира. Управляющий филиалом «Иркутский» Сергей Кошкин подвел итоги 2019 года, рассказал о сотрудничестве с Китаем, другими азиатскими странами, успехах и, конечно, планах на текущий год. - Сергей Александрович, как бы вы могли вкратце охарактеризовать 2019 год для вашего Филиала? - Если говорить о фундаментальных вещах, в прошлом году для нас ничего кардинально не поменялось. Потому что и ранее, и сейчас, и всегда, главный приоритет нашей работы в том, чтобы клиент был доволен нашим банковским продуктом, уровнем сервиса, качеством обслуживания. Среди клиентов Банка есть люди различных политических взглядов и убеждений, разных конфессий и национальностей, и все они получают качественный современный сервис на высшем уровне. Вся команда Иркутского Филиала Банка «Солидарность» нацелена именно на это. В прошлом году Банк прошел плановую проверку Центрального банка Российской Федерации, которая не выявила ни каких особых замечаний в деятельности Банка. Так что мы работаем в условиях здоровой рыночной конкуренции и предоставляем услуги, имеющие преимущества по сравнению со многими другими банками РФ. Если же перейти к конкретным вещам, конечно, у нас есть инновации и новые предложения, которые мы можем занести себе в актив прошлого 2019 года. Мы постоянно исследуем рынок и работаем над введением новых продуктов и услуг, расширением линейки предложений для частных и корпоративных клиентов. - И какие новшества появились в 2019 году? - Если говорить о юридических лицах, я бы выделил такие моменты, как начисление процентов на остатки по расчетным счетам и новые тарифные планы с более понятными и комфортными тарифами для целевого сегмента клиентов Банка, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с контрагентами из Китая и других стран Азии. Также было сокращено до двух часов время открытия расчетного счета, увеличено операционное время обработки платежей клиентов по Интернет-клиенту до 24:00 Иркутского времени. Кроме того, мы приступили к выпуску корпоративных банковских карт. А еще в прошлом году мы начали предлагать своим клиентам лизинговые услуги через партнерскую лизинговую компанию Банка. Для физических лиц мы перешли на свой процессинг для осуществления расчетов по банковским картам, начали эмитировать, кроме карт платежных систем VISA и МИР, карты платежной системы UnionPay в юанях, рублях и евро. У нас было внедрено новое удобное мобильное приложение. Кроме того, в прошлом году мы приступили к продаже страховых продуктов СК «Солидарность». - На что в принципе делает акцент Иркутский филиал «Солидарности» - работа с клиентами, международное сотрудничество? - Иркутский филиал больше делает акцент на работу с корпоративными клиентами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, предлагает различные варианты кредитования, эквайринг, в том числе и через известные китайские платежные системы. Но и для компаний, работающих на внутреннем рынке, Филиал предлагает вполне рыночные и конкурентные условия по РКО. Также Филиал индивидуально подходит к каждому клиенту при размещении ими временно свободных денежных средств. Для частных клиентов разработана стандартная линейка продуктов (валютно-обменные операции, вклады, карты, сейфовые ячейки, страховые продукты, переводы). Больший акцент делается на выпуск карт платежной системы UnionPay. На розничное кредитование Банк акцента не делает. - Банк избрал приоритетом своего развития курс на Восток, работает ли Иркутский Филиал в этом же направлении, как именно? - Конечно, мы очень плотно взаимодействуем с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Иркутске и его подразделениями. Кроме того, мы активно работаем с представителями российско-китайского международного бизнеса: это и китайские компании, которые работают на территории Российской Федерации, и российские предприятия и организации, ведущие активную внешнеэкономическую деятельность в Китае и других странах Азии. Клиентами Банка являются компании, занимающиеся экспортом сырья и готовой продукции в КНР и другие страны Азии, и импортеры продукции, техники, оборудования в Россию. Мы являемся членами Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области, и многие предприятия в этой отрасли - клиенты нашего Банка. Как я уже говорил, наш основной профиль – это именно обслуживание внешнеэкономической деятельности корпоративного сектора. Филиал регулярно проводит встречи и презентации для целевого сегмента клиентов, рассказывает о продуктах Банка, о преимуществах обслуживания, о специальной тарифной политике для таких клиентов. В Филиале сформирована профессиональная команда специалистов валютного контроля, которые находятся непосредственно в Иркутске. Это очень удобно для региональных клиентов, потому что любую консультацию по ведению внешнеэкономической деятельности, соблюдению требований валютного законодательства можно получить в режиме онлайн именно по иркутскому времени. - А что именно вы предлагаете корпоративным клиентам, в чем ваше преимущество перед другими банками? - Важным преимуществом нашего Банка являются прямые корреспондентские отношения с азиатскими банками. Это позволяет нам сделать очень комфортными целевые тарифные планы для клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Не менее интересны и процентные ставки по привлекаемым ресурсам. Самое уникальное в том, что мы привлекаем и вклады населения, и депозиты юридических лиц не только в рублях, долларах и евро, но и в китайских юанях. На сегодняшний момент в нашей стране не так много банков, которые предлагают аналогичную услугу. С нашими услугами, ценами и процентными ставками можно ознакомиться на официальном сайте Банка, где просто и понятно представлена тарифная сетка. Могу сказать, что они весьма интересны и конкурентоспособны. Я уже упоминал о начислении процентов за остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов, причем это могут быть счета также в разных валютах – рублях, долларах, евро и юанях. Наконец, отмечу, что у нас очень гибкая кредитная политика для корпоративных клиентов – юридических лиц и ИП, особенно для тех, кто ориентирован на работу с Китаем и другими азиатскими странами. - А что ваш Банк может предложить физическим лицам? - Хотя вклады физических лиц – не приоритетный продукт нашего Банка, у нас есть очень интересные вклады, особенно для пенсионеров. Вообще в Банке физические лица могут получить любую услугу: оформить кредит, разместить деньги на вклад, оформить банковскую карту (по которой, кстати, можно снимать деньги в любом банкомате РФ абсолютно бесплатно), отправить перевод в любую точку мира, поменять валюту, застраховать жизнь, имущество или ответственность, получить в аренду банковскую сейфовую ячейку с высочайшим уровнем надежности и многое-многое другое. - Какие планы у Иркутского филиала на 2020-ый год? - Как и всегда, основные планы – это работа на благо наших клиентов и, конечно, дальнейшее развитие. Мы будем по-прежнему заниматься привлечением на обслуживание новых корпоративных клиентов различных отраслей экономики, поддержанием комфортных курсов валют, максимально приближенных к биржевому курсу, а также активным наращиванием кредитного и лизингового портфелей, ресурсной базы Филиала. В 2020-ом планируем реализовать много новых интересных проектов с клиентами из лесной отрасли, гостиничного бизнеса, общепита, представителями сферы туризма, логистики и прочих отраслей, плотно связанных с Китаем и другими странами Азии. Уверен, активную помощь Филиалу будут оказывать подразделения компаний банковского холдинга, работающие в Пекине и Гонконге, как методологическую, так и по сопровождению сделок с контрагентами из Поднебесной. Повторюсь, для нас главное – довольный клиент! А это значит, что мы должны предоставить качественный банковский продукт по комфортной цене. И все наши силы в текущем году будут направлены именно на это. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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