ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
15.01.2020

Банк «Солидарность»: Активная работа в Иркутской области продолжается

Банк «Солидарность»: Активная работа в Иркутской области продолжается

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутский филиал Банка вышел на новые рубежи, как в прямом, так и в переносном смысле.

Филиал Банка «Солидарность» в Иркутске в прошлом году отпраздновал свое трехлетие. Хотя сам Банк был основан еще в 1990 году, открытие новых региональных филиалов стало частью провозглашенного руководством «Курса на Восток». В соответствии с утвержденной стратегией, Банк активно развивает отношения с партнерами в Китае, Вьетнаме и других странах Азии. За 2017-2019 годы были подписаны соглашения о сотрудничестве и налажены корреспондентские отношения с несколькими банками Китая (Industrial Bank, Harbin Bank, Heihe Rural Commercial Bank), с ведущим банком Вьетнама Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (TECHCOMBANK).

Банк является полноправным членом Российско-Китайского Финансового Совета. Иркутский филиал, следуя стратегии Банка, делает акцент на обслуживание корпоративных клиентов, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с контрагентами из стран Азии. Не случайно, девиз Банка - «Один пояс, один путь, один банк» - это отсылка к глобальному инфраструктурному проекту Китая, в который активно вовлечена и Россия.

Хотя и для других клиентов, как физических, так и для юридических лиц, в Банке также представлена вся линейка банковских услуг и продуктов, причем весьма интересных. Специалисты Банка могут оказать не только стандартные банковские услуги, но и консультации по вопросам валютного законодательства, проверить правильность перевода внешнеторговых контрактов на китайском, вьетнамском, английском, немецком и других языках мира.

Банк «Солидарность»: Активная работа в Иркутской области продолжается

Управляющий филиалом «Иркутский» Сергей Кошкин подвел итоги 2019 года, рассказал о сотрудничестве с Китаем, другими азиатскими странами, успехах и, конечно, планах на текущий год.

- Сергей Александрович, как бы вы могли вкратце охарактеризовать 2019 год для вашего Филиала?

- Если говорить о фундаментальных вещах, в прошлом году для нас ничего кардинально не поменялось. Потому что и ранее, и сейчас, и всегда, главный приоритет нашей работы в том, чтобы клиент был доволен нашим банковским продуктом, уровнем сервиса, качеством обслуживания. Среди клиентов Банка есть люди различных политических взглядов и убеждений, разных конфессий и национальностей, и все они получают качественный современный сервис на высшем уровне. Вся команда Иркутского Филиала Банка «Солидарность» нацелена именно на это.

В прошлом году Банк прошел плановую проверку Центрального банка Российской Федерации, которая не выявила ни каких особых замечаний в деятельности Банка. Так что мы работаем в условиях здоровой рыночной конкуренции и предоставляем услуги, имеющие преимущества по сравнению со многими другими банками РФ.

Если же перейти к конкретным вещам, конечно, у нас есть инновации и новые предложения, которые мы можем занести себе в актив прошлого 2019 года. Мы постоянно исследуем рынок и работаем над введением новых продуктов и услуг, расширением линейки предложений для частных и корпоративных клиентов.

- И какие новшества появились в 2019 году?

- Если говорить о юридических лицах, я бы выделил такие моменты, как начисление процентов на остатки по расчетным счетам и новые тарифные планы с более понятными и комфортными тарифами для целевого сегмента клиентов Банка, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с контрагентами из Китая и других стран Азии.

Также было сокращено до двух часов время открытия расчетного счета, увеличено операционное время обработки платежей клиентов по Интернет-клиенту до 24:00 Иркутского времени. Кроме того, мы приступили к выпуску корпоративных банковских карт.

А еще в прошлом году мы начали предлагать своим клиентам лизинговые услуги через партнерскую лизинговую компанию Банка.

Для физических лиц мы перешли на свой процессинг для осуществления расчетов по банковским картам, начали эмитировать, кроме карт платежных систем VISA и МИР, карты платежной системы UnionPay в юанях, рублях и евро. У нас было внедрено новое удобное мобильное приложение. Кроме того, в прошлом году мы приступили к продаже страховых продуктов СК «Солидарность».

- На что в принципе делает акцент Иркутский филиал «Солидарности» - работа с клиентами, международное сотрудничество?

- Иркутский филиал больше делает акцент на работу с корпоративными клиентами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность, предлагает различные варианты кредитования, эквайринг, в том числе и через известные китайские платежные системы.

Но и для компаний, работающих на внутреннем рынке, Филиал предлагает вполне рыночные и конкурентные условия по РКО. Также Филиал индивидуально подходит к каждому клиенту при размещении ими временно свободных денежных средств.

Для частных клиентов разработана стандартная линейка продуктов (валютно-обменные операции, вклады, карты, сейфовые ячейки, страховые продукты, переводы). Больший акцент делается на выпуск карт платежной системы UnionPay. На розничное кредитование Банк акцента не делает.

- Банк избрал приоритетом своего развития курс на Восток, работает ли Иркутский Филиал в этом же направлении, как именно?

- Конечно, мы очень плотно взаимодействуем с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Иркутске и его подразделениями.

Кроме того, мы активно работаем с представителями российско-китайского международного бизнеса: это и китайские компании, которые работают на территории Российской Федерации, и российские предприятия и организации, ведущие активную внешнеэкономическую деятельность в Китае и других странах Азии. Клиентами Банка являются компании, занимающиеся экспортом сырья и готовой продукции в КНР и другие страны Азии, и импортеры продукции, техники, оборудования в Россию. Мы являемся членами Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области, и многие предприятия в этой отрасли - клиенты нашего Банка.

Как я уже говорил, наш основной профиль – это именно обслуживание внешнеэкономической деятельности корпоративного сектора. Филиал регулярно проводит встречи и презентации для целевого сегмента клиентов, рассказывает о продуктах Банка, о преимуществах обслуживания, о специальной тарифной политике для таких клиентов.

В Филиале сформирована профессиональная команда специалистов валютного контроля, которые находятся непосредственно в Иркутске. Это очень удобно для региональных клиентов, потому что любую консультацию по ведению внешнеэкономической деятельности, соблюдению требований валютного законодательства можно получить в режиме онлайн именно по иркутскому времени.

- А что именно вы предлагаете корпоративным клиентам, в чем ваше преимущество перед другими банками?

- Важным преимуществом нашего Банка являются прямые корреспондентские отношения с азиатскими банками. Это позволяет нам сделать очень комфортными целевые тарифные планы для клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью.

Не менее интересны и процентные ставки по привлекаемым ресурсам. Самое уникальное в том, что мы привлекаем и вклады населения, и депозиты юридических лиц не только в рублях, долларах и евро, но и в китайских юанях. На сегодняшний момент в нашей стране не так много банков, которые предлагают аналогичную услугу.

С нашими услугами, ценами и процентными ставками можно ознакомиться на официальном сайте Банка, где просто и понятно представлена тарифная сетка. Могу сказать, что они весьма интересны и конкурентоспособны.

Я уже упоминал о начислении процентов за остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов, причем это могут быть счета также в разных валютах – рублях, долларах, евро и юанях.

Наконец, отмечу, что у нас очень гибкая кредитная политика для корпоративных клиентов – юридических лиц и ИП, особенно для тех, кто ориентирован на работу с Китаем и другими азиатскими странами.

- А что ваш Банк может предложить физическим лицам?

- Хотя вклады физических лиц – не приоритетный продукт нашего Банка, у нас есть очень интересные вклады, особенно для пенсионеров.

Вообще в Банке физические лица могут получить любую услугу: оформить кредит, разместить деньги на вклад, оформить банковскую карту (по которой, кстати, можно снимать деньги в любом банкомате РФ абсолютно бесплатно), отправить перевод в любую точку мира, поменять валюту, застраховать жизнь, имущество или ответственность, получить в аренду банковскую сейфовую ячейку с высочайшим уровнем надежности и многое-многое другое.

- Какие планы у Иркутского филиала на 2020-ый год?

- Как и всегда, основные планы – это работа на благо наших клиентов и, конечно, дальнейшее развитие. Мы будем по-прежнему заниматься привлечением на обслуживание новых корпоративных клиентов различных отраслей экономики, поддержанием комфортных курсов валют, максимально приближенных к биржевому курсу, а также активным наращиванием кредитного и лизингового портфелей, ресурсной базы Филиала. В 2020-ом планируем реализовать много новых интересных проектов с клиентами из лесной отрасли, гостиничного бизнеса, общепита, представителями сферы туризма, логистики и прочих отраслей, плотно связанных с Китаем и другими странами Азии.

Уверен, активную помощь Филиалу будут оказывать подразделения компаний банковского холдинга, работающие в Пекине и Гонконге, как методологическую, так и по сопровождению сделок с контрагентами из Поднебесной. Повторюсь, для нас главное – довольный клиент! А это значит, что мы должны предоставить качественный банковский продукт по комфортной цене. И все наши силы в текущем году будут направлены именно на это.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
ТПП Восточной Сибири оказывает услуги в области оценки различных видов имущества16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная палата Восточной Сибири оказывает полный комплекс услуг по независимой оценке любого вида имущества и ущерба.
Компания группы En+ Group успешно прошла аудит системы экологического менеджмента16.01.2020
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Иркутскэнерго», управляющая энергоактивами En+ Group в Иркутской области, успешно завершила инспекционный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ), по результатам которого подтверждены выданные в 2017 году сертификаты соответствия. Аудит был проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».
Иркутская область входит в пятёрку регионов России с самым большим числом интуристов15.01.2020
2020-01-15-05-25-57
Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за девять месяцев 2019 года на 28,2% выросло число иностранцев, которые заселялись в коллективные средства размещения. По числу интуристов Иркутская область по России входит в пятёрку лидеров после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Приморского края. Об этом сообщается в документах федерального Минэконома.
Банк «Солидарность»: Активная работа в Иркутской области продолжается15.01.2020
2020-01-15-03-55-32
Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Иркутский филиал Банка вышел на новые рубежи, как в прямом, так и в переносном смысле.
Братский завод ферросплавов запланировал мероприятия для снижения выброса вредных веществ15.01.2020
Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский завод ферросплавов (входит в Группу «Мечел») подписал четырехстороннее соглашение о взаимодействии в области экологии. В рамках документа завод до 2024 года реализует природоохранные мероприятия для снижения выбросов.
СМИ: в России подорожают мясо и молоко15.01.2020
Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На фоне увеличения стоимости мясо-молочной продукции во всём мире, в России также произойдёт подорожание мяса и молока. Об этом сообщают argumenti.ru.
Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы в 2019 году14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд развития промышленности Иркутской области подвел итоги работы за 2019 год. Всего было рассмотрено 43 заявки, 32 из которых претендовали на программы совместных займов и 11 – на федеральные займы. В итоге 10 проектов на сумму займов в 2 млрд 198,4 млн рублей получили одобрение экспертного совета ФРП.
Стипендию BAIKALSEA Company «Наш Байкал» получит студент Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова Даниил Борисенко14.01.2020
2020-01-14-09-03-19
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) подвела итоги традиционного конкурса для студентов Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова, обучающихся по специальности «Дизайн». Победителем конкурса по итогам 2019 года стал студент второго курса Даниил Борисенко. Он будет получать персональную стипендию «Наш Байкал» от BAIKALSEA Company, сообщает пресс-служба компании.
МВД: объем контрафактного алкоголя в Иркутской области сократился вдвое14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Правоохранители Иркутской области в 2019 году пресекли деятельность трех ОПГ, специализировавшихся на изготовлении фальсифицированного алкоголя или сбыте контрафактной продукции. В состав банд входило 39 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
За 2019 год Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет более 29 миллиардов рублей14.01.2020
Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По итогам 2019 года Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет 29 миллиардов 237 миллионов рублей таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Игорь Кобзев обсудил с руководством «МедТехСервис» перспективы строительства завода диабетических тест-полосок в Тулуне14.01.2020
2020-01-14-01-51-45
Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 13 января посетил завод по производству диабетических тест-полосок ООО «МедТехСервис». Проект реализуется при содействии областного правительства в лице АО «Корпорация развития Иркутской области» (общая сумма участия составляет 630 млн рублей).
СМИ: России предсказали замедление роста экономики14.01.2020
Москва, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Об угрозе замедления роста экономики России заявила накануне Счетная палата. Виной тому, по мнению представителей ведомства, стали нацпроекты в области экологии, пишут argumenti.ru.
К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь «Росатом»13.01.2020
2020-01-13-09-41-23
Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К ликвидации последствий деятельности «Усольехимпрома» планируется привлечь госкорпорацию «Росатом».
Иркутская нефтяная компания поставила 50 миллионов тонн нефти в магистральный трубопровод ВСТО13.01.2020
Усть-Кутский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) АК «Транснефть» 7 января поступила 50-милионная тонна нефти с месторождений группы компаний ИНК.
В Заларинском и Аларском районе задержали браконьеров, нарубивших леса более чем на 16 миллионов рублей13.01.2020
Заларинский район, Аларский район, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух районах Иркутской области полицейские пресекли незаконные рубки лесных насаждений. Общий ущерб составил свыше 16 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
Признана банкротом фирма «Усольестальконструкция», связанная с семьей Сергея Левченко13.01.2020
2020-01-13-08-10-00
Усолье-Сибирское, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Арбитражный суд Иркутской области 19 декабря признал банкротом ООО «Усольестальконструкция». Учредителем этой фирмы выступает ЗАО «Стальконструкция», принадлежащее семье экс-губернатора региона Сергея Левченко.
Лесхозы Иркутской области проходят реорганизацию для более эффективного тушения пожаров в 2020 году10.01.2020
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье ведется реорганизация регионального государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области». Сейчас он объединяет все 29 территориальных филиалов. В результате изменений будет создано шесть базовых лесхозов, которые будут охранять и воспроизводить леса, а также тушить таежные пожары.
В Иркутске в отношении директора строительной компании возбуждено два уголовных дела10.01.2020
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено два уголовных дела за уклонение от исполнения решений Арбитражного суда Иркутской области.
Дмитрий Бердников: полуостров Чертугеевский может стать еще одним местом притяжения туристов10.01.2020
2020-01-10-02-45-08
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в совещании под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по вопросам развития туризма в регионе, которое прошло во время рабочей поездки в Слюдянский район.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 9 января 2020 года09.01.2020
tek090120
Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область цитрусовых из Китая09.01.2020
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Россельхознадзор ограничил ввоз в Иркутскую область и другие регионы России цитрусовых из Китая.
Игорь Кобзев: охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить09.01.2020
Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Охрану промплощадки предприятия ООО «Усольехимпром» необходимо усилить. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 9 января во время рабочей поездки в Усолье-Сибирское, после посещения экологически опасного объекта.
В Усолье к концу первого квартала 2020 года должен заработать цех по производству местного мороженого09.01.2020
-2020-
Усолье-Сибирское, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усолье 9 января посетил два предприятия, которые являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Аналитики прогнозируют приятные тенденции на рынке труда Иркутска08.01.2020
2020-01-08-11-11-39
Иркутск, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания HeadHunter провела анализ рынка труда Иркутска и составила топ основных трендов уходящего года.
Группу черных лесорубов поймали в Боханском районе с поличным06.01.2020
Боханский район, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе выявлен факт незаконной рубки древесины. Подозреваемые в противоправной заготовке лиственницы задержаны с поличным. Ущерб от их деятельности составил более четверти миллиона рублей.
Росстандарт: в Приангарье на нескольких АЗС в 2019 году торговали опасным топливом05.01.2020
Иркутская область, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на нескольких автозаправочных станциях в 2019 году продавали фальсифицированное топливо. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Две молочные фермы открылись в Усольском районе в декабре04.01.2020
Усольский район, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Молочная ферма на 200 голов крупного рогатого скота введена в эксплуатацию в крестьянском (фермерском) хозяйстве Ольги Матюха в деревне Бадай Усольского района. Еще одна молочная ферма на 200 голов открылась в Тельминском отделении АО «Железнодорожник».
Роспотребнадзор: в 20 организациях Приангарья обнаружена продажа 88 партий некурительной никотинсодержащей продукции04.01.2020
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проведен мониторинг на 8056 объектах, в том числе на 6648 предприятиях торговли и 1408 общественного питания.
Производитель Sukhoi Superjet 100 подал миллиардный иск к «ИрАэро»04.01.2020
Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании «ИрАэро» почти миллиард рублей.
В Куйтунском районе планируют открыть завод по глубокой переработке зерна02.01.2020
Куйтунский район, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Куйтунском районе планируют построить завод по глубокой переработке зерна. Его возведут на условиях государственно-частного партнёрства, где государство вложит 90% средств, частное предприятие – 10%. Соинвестор уже определён, сообщает пресс-служба регправительства.
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3 тысячи30.12.2019
Москва, Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 3000 торговых точек в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы. Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.
Решение о дальнейшей судьбе «Лесхоза Иркутской области» будет принято до 1 февраля 2020 года30.12.2019
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье рассматривается вопрос о реорганизации «Лесхоза Иркутской области» из-за долгов.
Сбербанк подвел банковские итоги года в России30.12.2019
Москва, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк в проекте «СберДанные» (инициатива Сбербанка по анализу и обработке больших данных) подвел банковские итоги года и назвал основные тренды 2019 года.
Депутаты думы Иркутска удовлетворили протест прокурора, бюджет города принят в редакции мэрии30.12.2019
2019-12-30-06-33-06
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска удовлетворили протест прокурора, бюджет города на 2020 год принят в редакции администрации. Шестое внеочередное заседание состоялось 30 декабря, едва набрав необходимый кворум.
Игорь Кобзев поручил подготовить проект стратегии соцэкономразвития Иркутской области к февралю 2020 года30.12.2019
-2020-
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области должен быть готов в феврале 2020 года. Об этом 30 декабря на оперативном совещании в правительстве заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске