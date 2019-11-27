БАЙКАЛСИ Кампании отмечена наградой правительства РФ в области качества

Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - БАЙКАЛСИ Кампани удостоена награды «За достижение значительных результатов в области качества» в конкурсе на соискание премий правительства России в области качества 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Награждение состоялось 26 ноября в Москве на Первом Международном форуме производительности (International Productivity Forum), который стал ключевой площадкой для обсуждения международных вопросов повышения производительности труда. В церемонии награждения приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и руководитель Роскачества Максим Протасов. БАЙКАЛСИ Кампани на торжественной церемонии представляли генеральный директор Руслан Коковин и директор Центра обучения системам менеджмента и сертификации Наталия Дядиченко.

БАЙКАЛСИ Кампани вошла в состав 12-ти дипломантов премии правительства РФ в области качества 2019 года из 320 участников по всей стране. Согласно правилам Роскачества, награждаются организации, подтвердившие свои достижения в области качества продукции и услуг в процессе их обследования на местах. Организации, которые участвуют в конкурсе и становятся дипломантами, являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами.

БАЙКАЛСИ Кампани является заметным участником на российском рынке бутилированной воды и демонстрирует стабильный рост продаж. Продукция, поставляемая БАЙКАЛСИ Кампани на российский рынок – это известные бренды природной воды из Байкальского региона. Среди них – природная вода «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), премиальный российских бренд, выступающий официальной водой многих значимых международных мероприятий с участием представителей деловой, политической, культурной элиты. Флагманский бренд БАЙКАЛСИ Кампани — глубинная байкальская вода BAIKAL430.

В БАЙКАЛСИ Кампани внедрена система обучения и развития сотрудников, основанная на ценностях компании. Собственные стандарты качества и управления, разработанные и внедренные в компании, позволяют контролировать процесс добычи, производства и доставки покупателю и обеспечивать высокий уровень сервиса партнерам компании. Производство БАЙКАЛСИ Кампани и управление продажами на территории Сибири находится в Иркутске, управление продажами в европейской части страны осуществляется из Москвы.

Являясь производителем национальных брендов воды, компания выступает за сохранение уникальной̆ природы Байкала. Производство спланировано и размещено таким образом, чтобы не наносить природе никакого ущерба.

СПРАВКА:

БАЙКАЛСИ Кампани – российский производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.