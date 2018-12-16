«Байкальские фермерские ряды» открылись в Иркутске

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по ул. Байкальская, 244А 14 декабря открылась ярмарка продукции местных производителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств Приангарья, – «Байкальские фермерские ряды».

Как сообщает пресс-служба региональной службы потребительского рынка и лицензирования, реализация этого проекта направлена на поддержку местных производителей путем расширения каналов сбыта произведенной ими продукции. В свою очередь, потребители получат возможность приобретения свежей продукции местного производства.