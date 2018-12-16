ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
17.12.2018

«Байкальские фермерские ряды» открылись в Иркутске

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по ул. Байкальская, 244А 14 декабря открылась ярмарка продукции местных производителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств Приангарья, – «Байкальские фермерские ряды».

Как сообщает пресс-служба региональной службы потребительского рынка и лицензирования, реализация этого проекта направлена на поддержку местных производителей путем расширения каналов сбыта произведенной ими продукции. В свою очередь, потребители получат возможность приобретения свежей продукции местного производства.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске