Байкальский банк присоединился к всероссийской социальной акции Сбербанка в помощь детям

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк совместно с музеями Иркутска присоединился к всероссийской социальной акции Сбербанка в помощь детям. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С 25 мая в крупных городах страны реализуется проект «Живые мечты», направленный на профессиональную подготовку подопечных Фонда «Бюро добрых дел». Цель проекта: собрать средства на обеспечение профориентации и наставничество для будущих выпускников семи детских домов России. На эти пожертвования подростков будут готовить к взрослой жизни: помогать выбирать профессию, проводить встречи с психологами, учиться распоряжаться финансами.

На попечении фонда находится 110 подростков-сирот, которые нарисовали профессии своей мечты. Сбербанк разместил рисунки на сайте платформы «Сбербанк вместе», там же находятся видео-интервью с авторами рисунков. Волшебником-исполнителем детской мечты о будущей профессии, может стать любой человек. Для этого пользователю интернета нужно сделать всего три шага: зайти на страницу онлайн-галереи детских рисунков с профессиями, о которых мечтают сироты, выбрать понравившийся рисунок и внести пожертвование.

Благотворителей поддерживают учреждения культуры: меценатам предлагается в обмен на свой взнос получить бесплатный билет в музей-партнер акции. Каждый добрый поступок может стать еще и проводником добра для других людей. Онлайн-версия профориентационного проекта позволяет дарителям делиться информацией о своем поступке с помощью специального интернет-баннера «Я помог реализовать детские мечты. Помоги и ты!». Акцию Сбербанка поддержали лучшие музеи страны – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей и др.

В Иркутске на предложение Байкальского банка вместе помочь реализовать детские мечты откликнулись Музей декабристов, Иркутский областной художественный музей им. В. П. Сукачева, Иркутский областной краеведческий музей.